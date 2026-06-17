Google brengt Android 17 uit met nieuwe AI-functies, multitasking en verbeterde beveiliging

Android 17 is officieel beschikbaar. Google introduceert in de nieuwste versie van zijn mobiele besturingssysteem een reeks nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie, multitasking, contentcreatie en beveiliging. De update verschijnt eerst voor Pixel-smartphones en wordt later uitgerold naar andere Android-apparaten.

Met Android 17 zet Google sterk in op productiviteit. Een van de opvallendste vernieuwingen is de introductie van Bubbles, een nieuwe multitaskingfunctie waarmee gebruikers apps in zwevende vensters kunnen openen. Vooral op tablets en opvouwbare smartphones moet dit het eenvoudiger maken om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren.

Daarnaast krijgen grotere schermen een speciale bubbelbalk waarmee actieve apps sneller toegankelijk zijn. Volgens Google moet dit zorgen voor een flexibelere en efficiëntere gebruikerservaring.

Nieuwe mogelijkheden voor contentmakers

Android 17 bevat ook functies die zijn gericht op makers van online content. Met Screen Reactions kunnen gebruikers een schermopname maken terwijl tegelijkertijd de selfiecamera wordt gebruikt. Hierdoor kunnen reacties op video's, apps of websites direct worden opgenomen zonder aanvullende videobewerkingssoftware.

De functie is vooral bedoeld voor het maken van content voor sociale media en maakt het mogelijk om de camerabeelden als een verplaatsbaar venster over de schermopname heen te tonen.

AI krijgt grotere rol binnen Android

Kunstmatige intelligentie speelt een centrale rol in de nieuwe Android-versie. Google integreert diverse Gemini-functies die gebruikers moeten helpen bij dagelijkse taken. Een deel van deze mogelijkheden wordt later dit jaar beschikbaar gemaakt onder de noemer Gemini Intelligence.

Daaronder vallen onder meer geautomatiseerde taken tussen verschillende apps, slimme widgets die op basis van natuurlijke taal kunnen worden aangemaakt en verbeterde spraak- en transcriptiefuncties. Google wil daarmee AI nadrukkelijker verweven in het Android-ecosysteem.

Verbeteringen voor gamers en opvouwbare toestellen

Voor bezitters van opvouwbare smartphones introduceert Android 17 nieuwe gamebediening die beter gebruikmaakt van de grotere schermen. Daarnaast wordt controllerondersteuning uitgebreid met ingebouwde mogelijkheden om knoppen aan te passen.

Volgens Google moeten deze vernieuwingen de game-ervaring verbeteren op zowel smartphones als tablets.

Extra aandacht voor veiligheid

Naast nieuwe functies bevat Android 17 diverse beveiligingsverbeteringen. De update introduceert aanvullende bescherming tegen diefstal, uitgebreidere privacycontroles en nieuwe maatregelen om misbruik van apparaten tegen te gaan.

Google heeft daarnaast verschillende onderliggende systeemverbeteringen doorgevoerd die de stabiliteit en prestaties van Android moeten verhogen.

Eerst beschikbaar voor Pixel-gebruikers

De uitrol van Android 17 start bij compatibele Pixel-smartphones. Fabrikanten zoals Samsung, Xiaomi, OnePlus en andere Android-partners zullen de update later verwerken in hun eigen softwareversies.