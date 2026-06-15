Verdwijnen powerbanks binnenkort?

Powerbanks zijn voor veel smartphonegebruikers onmisbaar geworden. Of je nu onderweg bent, op vakantie gaat of een lange werkdag voor de boeg hebt: een extra batterij in je tas geeft een gerust gevoel. Toch denkt juist de topman van een van de bekendste fabrikanten van powerbanks dat deze apparaten binnen enkele jaren grotendeels kunnen verdwijnen.

De uitspraak komt van Anker-oprichter en CEO Meng Yang. In een recent interview vergeleek hij powerbanks met producten als mp3-spelers, cd-spelers en cassettebandjes: apparaten die ooit enorm populair waren, maar uiteindelijk door nieuwe technologie overbodig werden. Volgens hem zou hetzelfde lot de powerbank kunnen treffen.

Opmerkelijke uitspraak

De uitspraak is opvallend omdat Anker juist groot is geworden met draagbare opladers. Sinds de oprichting in 2011 heeft het bedrijf wereldwijd miljoenen powerbanks verkocht en behoort het nog altijd tot de bekendste merken op dit gebied. Inmiddels is het bedrijf echter veel breder actief geworden met opladers, slimme apparaten, audioapparatuur en oplossingen voor energieopslag. Daardoor is het minder afhankelijk van de traditionele powerbankmarkt dan vroeger.

Volgens Yang zijn veel consumentenelektronica-producten tijdelijk van aard. Ze lossen een probleem op totdat een nieuwe technologie dat probleem op een betere manier wegneemt. Bij mp3-spelers gebeurde dat door smartphones. Bij navigatiesystemen gebeurde iets vergelijkbaars. En volgens hem kan de powerbank dezelfde kant op gaan.

Waarom zouden powerbanks verdwijnen?

De belangrijkste reden is de snelle ontwikkeling van batterijen in smartphones en andere mobiele apparaten. Fabrikanten werken aan nieuwe batterijtechnologieën die meer energie kunnen opslaan zonder dat telefoons groter of zwaarder worden. Vooral silicium-koolstofbatterijen worden vaak genoemd als veelbelovende opvolger van de huidige lithium-ionaccu's. Deze kunnen meer capaciteit bieden in dezelfde ruimte.

Daarnaast worden smartphones steeds energiezuiniger. Processoren verbruiken minder stroom, schermen worden efficiënter en software weet beter om te gaan met beschikbare accucapaciteit. Ook de ontwikkeling van snelladen speelt een rol. Moderne toestellen kunnen soms binnen een kwartier voldoende energie laden voor uren gebruik.

Als een smartphone probleemloos twee of drie dagen meegaat en bovendien binnen enkele minuten weer grotendeels opgeladen kan worden, wordt de noodzaak van een losse powerbank vanzelf kleiner.

Toch zijn er nog veel praktische bezwaren

Niet iedereen is overtuigd van deze voorspelling. In discussies onder technologiegebruikers wordt erop gewezen dat de energiebehoefte van apparaten eveneens blijft groeien. Navigatie, videostreaming, mobiele games, AI-functies, slimme horloges, draadloze oordopjes en voortdurend actieve dataverbindingen vragen allemaal extra energie. Daardoor blijft de accuduur in de praktijk vaak ongeveer gelijk, ondanks de verbeterde batterijtechnologie.

Bovendien gebruiken veel mensen een powerbank niet alleen voor hun smartphone. Ook tablets, camera's, draadloze hoofdtelefoons, draagbare spelcomputers en zelfs laptops kunnen tegenwoordig via USB-C worden opgeladen. Voor reizigers, kampeerders, festivalbezoekers en zakelijke gebruikers blijft een draagbare energiebron daarom voorlopig aantrekkelijk.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een interessant voorbeeld van hoe snel technologie kan veranderen. Apparaten die vandaag vanzelfsprekend lijken, kunnen over tien jaar grotendeels verdwenen zijn. Denk aan losse navigatiesystemen, mp3-spelers, dvd-spelers of digitale camera's voor dagelijks gebruik.

Toch is het verstandig om dergelijke voorspellingen met enige voorzichtigheid te bekijken. Technologie ontwikkelt zich zelden in een rechte lijn. Vaak verdwijnen producten niet volledig, maar veranderen ze van functie of doelgroep. Zo worden mp3-spelers nog steeds verkocht, al zijn ze inmiddels een nicheproduct geworden. Hetzelfde zou ook voor powerbanks kunnen gelden.

Voorlopig lijkt de powerbank dus nog niet direct uit het straatbeeld te verdwijnen. Maar de uitspraak van de Anker-topman laat wel zien hoe fabrikanten kijken naar de toekomst van mobiele energievoorziening: minder losse accessoires en steeds meer capaciteit rechtstreeks in onze apparaten.

Standpunt van HCC

HCC verwacht dat powerbanks de komende jaren nog een belangrijke rol zullen blijven spelen. Zeker voor reizigers, gebruikers van meerdere mobiele apparaten en mensen die veel onderweg zijn, bieden zij nog altijd een praktische oplossing. Wel is het aannemelijk dat verbeterde batterijtechnologie en sneller laden ervoor zorgen dat de gemiddelde gebruiker steeds minder vaak een powerbank nodig heeft. Of ze daadwerkelijk net zo zeldzaam worden als de mp3-speler, zal de toekomst moeten uitwijzen.