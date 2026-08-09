HCC!digitaalveilig waarschuwt: valse HCC-facturen in omloop

HCC!digitaalveilig waarschuwt voor valse e-mails die momenteel uit naam van HCC en hccnet.nl worden verstuurd. Deze berichten zijn niet van HCC afkomstig. Ze zijn bedoeld om ontvangers op een link te laten klikken en mogelijk persoonlijke gegevens of betaalgegevens buit te maken. Heb je zo'n e-mail ontvangen? Klik nergens op, open geen links en verwijder het bericht direct. Verwijder het daarna voor alle zekerheid ook definitief uit de prullenbak van je e-mailprogramma.

Hoe herken je de valse factuur?

De e-mail die bij HCC bekend is, ziet er op het eerste gezicht redelijk professioneel uit. Zelfs het HCC-logo wordt gebruikt. Juist daardoor kan het bericht betrouwbaar overkomen. Toch zijn er verschillende zaken waaraan je kunt zien dat er iets niet klopt.

In de valse e-mail staat bijvoorbeeld dat "de factuur van je hccnet.nl-abonnement nu online beschikbaar is". Vervolgens wordt de ontvanger gevraagd op een knop 'Factuur bekijken' te klikken. Ook wordt gemeld dat het openstaande bedrag binnenkort automatisch wordt afgeschreven.

Doe dat absoluut niet. Klik niet op de knop 'Factuur bekijken' en ook niet op eventuele andere links in het bericht.

Er zijn enkele duidelijke aanwijzingen dat deze e-mail niet van HCC afkomstig is. Zo wordt gesproken over een 'abonnement'. Bij HCC spreken we bij onze vereniging over een lidmaatschap. Nog opvallender is dat het bericht wordt afgesloten met 'hccnet.nl Klantenservice'. HCC heeft helemaal geen afdeling die 'Klantenservice' heet. Voor zaken rond het lidmaatschap hebben wij de Ledenadministratie.

Daarnaast ontbreekt in deze valse factuurmail het concrete bedrag dat zou worden geïncasseerd. Op echte facturen van HCC staat altijd het bedrag vermeld. Een bericht waarin alleen wordt gesproken over een 'openstaand bedrag' en waarin je eerst op een link moet klikken om te ontdekken waar het om gaat, moet daarom direct argwaan wekken.

Wat moet je doen als je deze e-mail ontvangt?

Het advies van HCC!digitaalveilig is heel eenvoudig: doe niets met het bericht. Klik niet op 'Factuur bekijken', klik niet op andere links en probeer ook niet via het bericht te achterhalen wat er zogenaamd aan de hand is.

Verwijder de e-mail direct. Ga vervolgens naar de prullenbak of map met verwijderde berichten van je e-mailprogramma en verwijder de mail daar eveneens definitief. Daarmee voorkom je ook dat je later per ongeluk alsnog op de link klikt.

Twijfel je of een factuur of ander financieel bericht daadwerkelijk van HCC afkomstig is? Neem dan zelf contact op met HCC via de bekende contactgegevens. Gebruik daarvoor nooit een telefoonnummer, e-mailadres of link uit een bericht dat je niet vertrouwt.

Dit is de valse factuur:

Toch geklikt?

Heb je de link al aangeklikt, vul dan in ieder geval geen persoonlijke gegevens, wachtwoorden, bankgegevens of andere informatie in. Heb je dat onverhoopt al wel gedaan, wijzig dan zo snel mogelijk de betreffende wachtwoorden. Wanneer je bank- of betaalgegevens hebt verstrekt, neem dan ook direct contact op met je bank.

Alleen het openen of lezen van de e-mail betekent overigens niet automatisch dat er iets is gebeurd. Het grootste gevaar ontstaat wanneer je op de link klikt en vervolgens gegevens invoert.

Waarschuw ook anderen

Phishingberichten worden steeds professioneler. Logo's, kleuren en namen van bestaande organisaties kunnen eenvoudig worden gekopieerd. Een bericht kan daardoor betrouwbaar ogen terwijl het dat absoluut niet is.

HCC!digitaalveilig roept alle leden daarom op extra alert te zijn en deze waarschuwing ook te delen met andere HCC-leden.

Samengevat: wordt er gesproken over een hccnet.nl-abonnement, is de afzender zogenaamd HCC/hccnet.nl Klantenservice, ontbreekt het concrete factuurbedrag en moet je op 'Factuur bekijken' klikken? Niet doen. Nergens op klikken, de e-mail direct verwijderen en vervolgens ook uit de prullenbak verwijderen.