Signal ondersteunt nu ook meerdere smartphones en Android-tablets

Signal heeft een belangrijke uitbreiding aangekondigd voor zijn berichtenapp. Gebruikers kunnen voortaan naast een computer of iPad ook een extra Android-smartphone, Android-tablet of iPhone koppelen aan hetzelfde Signal-account. Daarmee wordt een veelgevraagde functie eindelijk beschikbaar.

Meerdere mobiele apparaten

Tot nu toe kon een Signal-account slechts op één smartphone actief zijn. Wie daarnaast een computer of iPad gebruikte, kon die als gekoppeld apparaat toevoegen. Met de nieuwste versie van de app verandert dat. Gebruikers kunnen nu ook een tweede Android-smartphone, een Android-tablet of zelfs een extra iPhone koppelen aan hun bestaande account. Berichten, foto's en andere gesprekken worden automatisch tussen alle gekoppelde apparaten gesynchroniseerd. Ook kan de bestaande chatgeschiedenis versleuteld naar een nieuw gekoppeld apparaat worden overgezet.

Volgens Signal is de Android-app daarnaast aangepast voor grotere schermen. Vooral op Android-tablets en opvouwbare smartphones moet de interface daardoor beter tot zijn recht komen. De ontwikkelaars geven wel aan dat de optimalisatie voor grote Android-schermen en Chromebooks nog verder wordt verbeterd.

Wat is Signal?

Signal is een gratis berichtenapp die sterk inzet op privacy. Net als WhatsApp kunnen gebruikers tekstberichten versturen, groepsgesprekken voeren en bellen of videobellen. Alle communicatie is standaard voorzien van end-to-end-encryptie. Dat betekent dat alleen de verzender en ontvanger de inhoud kunnen lezen; zelfs Signal zelf heeft daar geen toegang toe.

Het grote verschil met WhatsApp zit vooral in de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Signal wordt ontwikkeld door een onafhankelijke non-profitorganisatie en verzamelt zo weinig mogelijk gegevens over zijn gebruikers. WhatsApp is eigendom van Meta, dat naast WhatsApp ook Facebook en Instagram bezit. Hoewel ook WhatsApp end-to-end-encryptie gebruikt, verzamelt Meta meer metadata, zoals informatie over contacten, apparaatgebruik en interacties.

Vergelijking met WhatsApp

Voor veel gebruikers voelt Signal vertrouwd aan. De app ondersteunt groepschats, spraak- en videogesprekken, het versturen van foto's en documenten en functies als verdwijnende berichten. Sinds vorig jaar kunnen gebruikers bovendien een gebruikersnaam instellen, waardoor het niet langer nodig is om hun telefoonnummer met anderen te delen.

WhatsApp heeft daarentegen nog altijd een grotere gebruikersbasis en biedt meer extra functies, zoals Communities, uitgebreide zakelijke accounts en een bredere integratie met andere Meta-diensten. Daardoor zullen veel mensen WhatsApp blijven gebruiken, simpelweg omdat vrijwel iedereen er bereikbaar is.

Voor- en nadelen van Signal

Signal wordt door privacydeskundigen vaak aanbevolen vanwege de minimale gegevensverzameling, de open broncode en de sterke versleuteling. De software is grotendeels open source, waardoor beveiligingsonderzoekers de werking kunnen controleren. Ook bevat de app geen advertenties en geen commerciële tracking.

Daar staan enkele nadelen tegenover. De gebruikersgroep is aanzienlijk kleiner dan die van WhatsApp, waardoor niet alle vrienden, familieleden of verenigingen bereikbaar zijn via Signal. Daarnaast ontbreken sommige uitgebreide sociale functies die WhatsApp wel biedt. Ook blijft voor de registratie nog steeds een telefoonnummer nodig, al kunnen gebruikers dat dankzij de introductie van gebruikersnamen beter afschermen voor anderen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die privacy belangrijk vinden, wordt Signal met deze uitbreiding een aantrekkelijker alternatief voor WhatsApp. De mogelijkheid om meerdere smartphones en tablets aan één account te koppelen maakt de app praktischer voor gebruikers die bijvoorbeeld zowel een privé- als een zakelijke telefoon hebben of regelmatig tussen smartphone, tablet en computer wisselen. Daarmee neemt Signal een belangrijk praktisch bezwaar weg, terwijl de nadruk op privacy behouden blijft.

Standpunt van HCC

HCC vindt privacy en digitale autonomie belangrijke aandachtspunten. Berichtenapps zoals Signal laten zien dat veilig communiceren mogelijk is zonder dat gebruikersgegevens een verdienmodel hoeven te zijn. HCC adviseert leden om bewust om te gaan met de keuze voor een berichtenapp en niet alleen te kijken naar welke app de meeste gebruikers heeft, maar ook naar aspecten zoals gegevensverzameling, beveiliging en gebruiksgemak.

Signal is daarbij een interessant alternatief voor gebruikers die meer controle willen over hun digitale communicatie. Tegelijkertijd begrijpt HCC dat de overstap naar een andere berichtenapp niet altijd eenvoudig is, omdat communicatie vooral werkt wanneer anderen dezelfde app gebruiken. Een praktische aanpak kan daarom zijn om Signal naast bestaande apps te gebruiken en familie, vrienden of verenigingen kennis te laten maken met de mogelijkheden ervan.