Claude Code gaat standaard zelfstandig werken dankzij Auto mode

Anthropic maakt Auto mode vanaf 14 augustus de standaardinstelling voor Claude Code bij Pro-, Max- en Team-abonnementen. Daarmee kan de AI langer zelfstandig aan programmeertaken werken zonder voortdurend toestemming te vragen. Volgens Anthropic is de nieuwe werkwijze bovendien veiliger dan wanneer gebruikers gedachteloos op de vele toestemmingsvragen klikken.

Wat is Claude Code?

Wie Claude vooral kent als chatbot, kent vermoedelijk nog niet alle mogelijkheden van Claude Code. Claude Code is een hulpmiddel van Anthropic waarmee de AI rechtstreeks kan werken met softwarecode. Het draait onder meer in een terminal en in ondersteunde ontwikkelomgevingen. De gebruiker kan Claude bijvoorbeeld opdracht geven een programma aan te passen, fouten in code op te sporen of nieuwe functies te bouwen. Claude kan daarbij bestanden lezen en wijzigen en opdrachten uitvoeren op de computer.

Daar zit echter een veiligheidsprobleem aan. Een AI die zelf bestanden kan aanpassen en opdrachten kan uitvoeren, kan ook onbedoeld iets verwijderen of een opdracht uitvoeren die de gebruiker helemaal niet voor ogen had. Daarom vraagt Claude Code normaal gesproken toestemming voordat bepaalde acties worden uitgevoerd.

Dat is veilig, maar het kan ook behoorlijk onpraktisch zijn. Wie Claude Code een grote programmeertaak geeft, kan tientallen of zelfs honderden keren een toestemmingsvraag tegenkomen. Daarmee verdwijnt een belangrijk voordeel van een AI-agent: juist het zelfstandig uitvoeren van een langere opdracht.

Auto mode

Anthropic is een Amerikaans AI-bedrijf dat vooral bekend is van Claude, de AI-assistent die vergelijkbaar is met ChatGPT. Het bedrijf werd in 2021 opgericht door een groep voormalige medewerkers van OpenAI. Anthropic introduceerde eerder dit jaar Auto mode. Deze modus is bedoeld als middenweg tussen voortdurend toestemming vragen en alle veiligheidscontroles uitschakelen. In Auto mode beoordeelt een afzonderlijk classificatiesysteem iedere actie voordat Claude die uitvoert. Veilige acties kunnen automatisch doorgaan, terwijl potentieel gevaarlijke of onomkeerbare acties worden tegengehouden.

Claude kan vervolgens proberen de opdracht op een veiligere manier uit te voeren. Als dat niet lukt, kan het alsnog de gebruiker om toestemming vragen. Wanneer Claude herhaaldelijk tegen de veiligheidsgrenzen aanloopt, schakelt Claude Code bovendien terug naar handmatige goedkeuringen.

Dat is een belangrijk verschil met de optie --dangerously-skip-permissions, waarbij de gebruiker de normale toestemmingscontroles helemaal omzeilt. Auto mode probeert juist de autonomie van Claude te vergroten zonder die veiligheidslaag volledig weg te halen.

Minder klikken, langer doorwerken

Anthropic heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe mensen in de praktijk omgaan met de toestemmingsvragen van Claude Code. Daarbij blijkt dat gebruikers maar liefst 97 procent van de toestemmingsverzoeken goedkeuren. Slechts ongeveer 3 procent wordt afgewezen.

Volgens Anthropic betekent dat niet noodzakelijk dat vrijwel alle acties veilig zijn. Het kan er ook op wijzen dat gebruikers na verloop van tijd vooral automatisch op ‘toestaan’ klikken. Bij lange sessies kan daardoor juist een veiligheidsrisico ontstaan.

In een gecontroleerde test met 1.053 professionele gebruikers werd daarom gekeken hoe mensen en Auto mode reageerden op gevaarlijke opdrachten. Volgens Anthropic blokkeerden menselijke gebruikers slechts 13,6 procent van de gevaarlijke opdrachten, terwijl Auto mode 89 procent tegenhield. De resultaten zijn uiteraard afkomstig uit onderzoek van Anthropic zelf, maar het bedrijf gebruikt ze als belangrijke reden om Auto mode voortaan standaard in te schakelen.

Standaard ingeschakeld

Vanaf 14 augustus 2026 wordt Auto mode de standaard voor nieuwe sessies van Claude Code bij de Pro-, Max- en Team-abonnementen. Gebruikers die al zelf een andere standaardinstelling hebben gekozen, kunnen eenmalig de vraag krijgen of zij willen overstappen. Wie zijn huidige instelling expliciet heeft vastgezet, krijgt die wijziging niet automatisch.

Voor Enterprise-gebruikers en mensen die Claude Code via de API gebruiken, blijft Auto mode voorlopig optioneel. Anthropic wil de nieuwe standaardinstelling daar de komende maand eveneens invoeren, maar geeft organisaties eerst de gelegenheid hun instellingen te beoordelen.

Gebruikers kunnen bovendien zelf tussen de verschillende modi wisselen. In de opdrachtregelversie van Claude Code kan dat met Shift+Tab. Ook via de desktopversie is de modus aan te passen.

Veilig?

Hoewel Anthropic Auto mode veiliger noemt dan de manier waarop veel gebruikers nu met toestemmingsvragen omgaan, betekent dit niet dat Claude Code zonder risico zelfstandig aan het werk kan.

Auto mode is gebaseerd op een classificatiesysteem dat probeert te voorspellen of een bepaalde actie gevaarlijk is. Ook zo’n systeem kan fouten maken. Anthropic benadrukt daarom dat gebruikers bij bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen aan productieomgevingen nog steeds zelf de acties van Claude zouden moeten controleren.

Voor gewone programmeerwerkzaamheden kan Auto mode echter een belangrijke stap zijn richting AI-agents die niet alleen een stukje code schrijven, maar zelfstandig een opdracht uitvoeren, controleren en verbeteren. Anthropic meldt dat organisaties die Auto mode gebruiken gemiddeld ongeveer 25 procent meer pull requests opleveren.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor de meeste HCC-leden die Claude uitsluitend gebruiken als chatbot verandert er niets. Auto mode heeft specifiek betrekking op Claude Code, de omgeving waarmee Claude zelfstandig met softwareprojecten kan werken.

Voor programmeurs en andere gebruikers die met Claude Code experimenteren, is de verandering wel interessant. De AI kan vanaf 14 augustus bij de betreffende abonnementen langere tijd zelfstandig blijven werken, zonder dat de gebruiker voortdurend achter het scherm hoeft te zitten om toestemming te geven.

Dat maakt AI-agents praktischer, maar het maakt het ook belangrijker om goed te begrijpen welke rechten een AI-programma op de computer heeft. Een gebruiker die Claude toegang geeft tot belangrijke bestanden of systemen, moet zich realiseren dat ‘automatisch’ niet hetzelfde betekent als ‘zonder risico’.

Standpunt van HCC

HCC vindt het positief dat AI-assistenten steeds beter in staat zijn om zelfstandig complexe taken uit te voeren. Juist het voortdurend bevestigen van relatief onschuldige handelingen kan de meerwaarde van een AI-agent sterk beperken.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat gebruikers niet de indruk krijgen dat Auto mode alle veiligheidsproblemen oplost. De verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin Claude Code wordt gebruikt, blijft uiteindelijk bij de gebruiker. Zeker wanneer een AI toegang heeft tot persoonlijke bestanden, belangrijke documenten of productiesystemen, blijft controle noodzakelijk.

De ontwikkeling laat bovendien een bredere trend zien: AI verschuift steeds meer van een systeem dat alleen antwoord geeft naar een agent die zelfstandig handelt. Voor gebruikers betekent dat niet alleen meer mogelijkheden, maar ook een nieuwe manier van omgaan met digitale veiligheid.