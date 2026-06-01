Digitale infrastructuur is geen technische hobby meer, maar een strategisch belang

De bescherming van digitale infrastructuur wordt vaak gezien als een onderwerp voor IT-specialisten, cybersecurity-experts en systeembeheerders. Toch laat een recente discussie rond de voorgenomen overname van het Nederlandse ICT-bedrijf Solvinity zien dat digitale infrastructuur allang niet meer uitsluitend een technische aangelegenheid is. Het is steeds vaker een politieke, economische en maatschappelijke kwestie geworden.

Voor HCC is dat geen verrassing. Al jarenlang wijst onze vereniging op de groeiende afhankelijkheid van een beperkt aantal grote technologiebedrijven en op de risico's die ontstaan wanneer essentiële digitale voorzieningen buiten Nederlandse of Europese invloedssfeer terechtkomen.

Van elektriciteitsnet naar digitaal netwerk

Vrijwel niemand zal vandaag de dag betwisten dat elektriciteitsnetten, waterleidingen, spoorwegen of dijken onderdeel vormen van de vitale infrastructuur van een land. Zonder deze voorzieningen komt een samenleving snel tot stilstand. Steeds duidelijker wordt dat hetzelfde geldt voor digitale infrastructuur. Diensten zoals DigiD, MijnOverheid, overheidsdatabases, digitale zorgsystemen, betalingsverkeer, telecomnetwerken en cloudplatformen zijn inmiddels net zo belangrijk geworden als traditionele nutsvoorzieningen.

Wanneer dergelijke systemen uitvallen, worden niet alleen computers getroffen, maar ook burgers, bedrijven, ziekenhuizen, scholen en overheidsorganisaties.

De zaak Solvinity

De discussie kreeg recent nieuwe aandacht doordat de Nederlandse overheid een voorgenomen overname van Solvinity door het Amerikaanse technologiebedrijf Kyndryl heeft tegengehouden. Solvinity beheert onder meer onderdelen van DigiD, MijnOverheid en systemen binnen de justitiële keten. De overheid oordeelde dat hierbij sprake was van een publiek belang dat bescherming verdiende. De discussie gaat daarbij niet alleen over één bedrijf. De kernvraag is veel breder:

Wie mag eigenaar zijn van systemen waarop miljoenen Nederlanders dagelijks vertrouwen?

En misschien nog belangrijker: Hoe afhankelijk willen Nederland en Europa zijn van buitenlandse technologiebedrijven?

Het kantelpunt in het denken over technologie

Jarenlang gold globalisering als vanzelfsprekend. Bedrijven kochten wereldwijd diensten in en verplaatsten data zonder veel discussie over landsgrenzen.

De afgelopen jaren is dat beeld veranderd. Cyberaanvallen, geopolitieke spanningen, handelsconflicten en discussies over privacy hebben geleid tot een groeiend bewustzijn dat digitale afhankelijkheid ook risico's met zich meebrengt.

Waar vroeger vooral werd gekeken naar prijs en functionaliteit, worden tegenwoordig ook vragen gesteld over:

* eigenaarschap;

* datalocatie;

* juridische zeggenschap;

* continuïteit van dienstverlening;

* nationale veiligheid;

* digitale autonomie.



Voor HCC is dit een belangrijke ontwikkeling. Technologie is immers niet neutraal wanneer een samenleving er volledig afhankelijk van wordt.

Het standpunt van HCC

HCC is geen politieke organisatie. Wij spreken ons niet uit voor politieke partijen of ideologieën. Wel vinden wij dat onze leden recht hebben op objectieve informatie over ontwikkelingen die hun digitale leven kunnen beïnvloeden. Vanuit die rol hanteert HCC enkele duidelijke uitgangspunten.

1. Digitale soevereiniteit verdient serieuze aandacht

Nederland en Europa zijn in hoge mate afhankelijk geworden van buitenlandse technologiebedrijven voor cloudopslag, kantoorsoftware, zoekmachines, sociale media en AI-diensten. Dat betekent niet dat buitenlandse aanbieders per definitie onbetrouwbaar zijn. Wel betekent het dat afhankelijkheid risico's creëert.

HCC vindt daarom dat Europese en Nederlandse alternatieven een eerlijke kans moeten krijgen.

2. Transparantie is essentieel

Wanneer overheden besluiten nemen over vitale digitale infrastructuur, moeten burgers kunnen begrijpen waarom die besluiten worden genomen. Tegelijkertijd begrijpt HCC dat niet alle informatie openbaar gemaakt kan worden wanneer nationale veiligheid of cybersecurity een rol speelt.

De uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen transparantie en bescherming.

3. Veiligheid gaat vóór gemak

Veel digitale diensten zijn jarenlang primair beoordeeld op gebruiksgemak en kosten. HCC vindt dat veiligheid, continuïteit en controle minstens even zwaar moeten wegen.

Een goedkope oplossing die afhankelijk maakt van één leverancier kan op lange termijn duurder blijken dan een robuuste, onafhankelijke oplossing.

4. Europa moet investeren in eigen technologie

Op het gebied van cloud, AI, digitale infrastructuur en cybersecurity loopt Europa nog vaak achter op Amerikaanse en Chinese aanbieders. Volgens HCC is het niet voldoende om afhankelijkheid te bekritiseren. Er moet ook worden geïnvesteerd in Europese alternatieven die technisch concurrerend zijn en voldoen aan Europese normen voor privacy en gegevensbescherming.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel leden lijkt de discussie over digitale infrastructuur misschien ver weg. Toch raakt zij ons dagelijks. Wanneer je inlogt met DigiD, gebruikmaakt van cloudopslag, online bankiert, medische gegevens raadpleegt of documenten opslaat bij een grote technologieaanbieder, maak je gebruik van digitale infrastructuur.

De vraag wie die infrastructuur beheert, waar gegevens worden opgeslagen en onder welke wetgeving zij vallen, wordt daarom steeds belangrijker.

HCC adviseert leden om kritisch te blijven kijken naar digitale diensten en waar mogelijk bewust keuzes te maken. Dat kan bijvoorbeeld door:

* gebruik te maken van Europese cloudoplossingen;

* regelmatig back-ups te maken;

* niet volledig afhankelijk te worden van één leverancier;

* aandacht te besteden aan privacy-instellingen;

* zich te verdiepen in alternatieven voor dominante platformen.



Conclusie

De discussie rond Solvinity laat zien dat digitale infrastructuur niet langer uitsluitend een technisch onderwerp is. Het raakt aan nationale veiligheid, economische zelfstandigheid, privacy en democratische controle. HCC vindt dat deze discussie terecht wordt gevoerd. Niet omdat Nederland zich moet afsluiten van de wereld, maar omdat digitale afhankelijkheid bewust moet worden afgewogen. Technologie is inmiddels zo verweven met ons dagelijks leven dat de bescherming ervan een zaak is geworden van ons allemaal.

Juist daarom zal HCC ook in de toekomst aandacht blijven besteden aan digitale autonomie, Europese technologieontwikkeling en de vraag hoe burgers grip kunnen houden op hun eigen digitale omgeving.