HCC!vlaanderen laat zien dat digitale gezelligheid geen grenzen kent

Binnen HCC vinden iedere maand tientallen bijeenkomsten plaats, verspreid over Nederland en ook daarbuiten. Een mooi voorbeeld daarvan is HCC!vlaanderen, waar ook in juni weer diverse activiteiten op het programma staan voor leden die belangstelling hebben voor computers, internet, digitale ontwikkelingen en vooral ook het ontmoeten van gelijkgestemden.

Wat HCC!vlaanderen bijzonder maakt, is de combinatie van techniek, kennisdeling en gezelligheid. De bijeenkomsten hebben een laagdrempelig karakter, waardoor zowel ervaren computergebruikers als leden die gewoon een vraag hebben over hun laptop, tablet of smartphone welkom zijn.

Digicafé in Tisselt

Op maandag 1 juni organiseert HCC!vlaanderen opnieuw het maandelijkse digicafé in het Fanfarelokaal Bingo in Tisselt. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers ervaringen uitwisselen, vragen stellen over digitale onderwerpen en kennismaken met andere HCC-leden uit Vlaanderen en de grensregio. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en loopt door tot ongeveer 23.00 uur.

Juist dit soort informele bijeenkomsten vormen voor veel leden een belangrijke reden om actief te blijven binnen HCC. Vaak worden praktische problemen opgelost, nieuwe programma's besproken of ervaringen gedeeld over actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie.

Digicafé in Wezembeek-Oppem

Later in de maand, op vrijdag 19 juni, staat de volgende bijeenkomst gepland in GC De Kam in Wezembeek-Oppem. Ook hier draait het om ontmoeting, kennisuitwisseling en digitale ondersteuning. De bijeenkomst begint eveneens om 20.00 uur en biedt bezoekers de gelegenheid om in een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek te gaan over alles wat met computers, internet en digitale technologie te maken heeft.

Meer dan alleen techniek

Wie denkt dat HCC-bijeenkomsten uitsluitend bestaan uit technische presentaties, komt vaak bedrogen uit. Natuurlijk wordt er gesproken over software, hardware, beveiliging, internetdiensten en nieuwe ontwikkelingen, maar minstens zo belangrijk is het sociale aspect. Veel bezoekers komen niet alleen voor de techniek, maar ook voor het contact met andere leden die dezelfde interesses delen.

Dat geldt zeker voor HCC!vlaanderen. De bijeenkomsten bieden een ontmoetingsplek waar kennisdeling en gezelligheid hand in hand gaan. Nieuwe bezoekers zijn daarbij altijd welkom.

HCC-activiteiten dichterbij dan je denkt

Het programma van HCC!vlaanderen laat opnieuw zien hoe breed het aanbod binnen HCC is. Veel leden kennen vooral de activiteiten van hun eigen Regio of Interessegroep, terwijl er elders binnen de vereniging eveneens interessante bijeenkomsten plaatsvinden. Via de HCC-agenda en de verschillende nieuwsbrieven is eenvoudig te ontdekken welke activiteiten er in de komende weken worden georganiseerd.

Ben je benieuwd naar de activiteiten van HCC!vlaanderen of wil je eens kennismaken met andere HCC-leden in België? Dan zijn de bijeenkomsten in Tisselt en Wezembeek-Oppem uitstekende gelegenheden om vrijblijvend binnen te lopen.

Meer informatie over HCC!vlaanderen en de agenda van komende bijeenkomsten is te vinden via de website van de Regio.