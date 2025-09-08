Een conflict als ondernemer: schakel een deskundige advocaat in

Als eigenaar van een eigen zaak kun je op verschillende manieren in een conflict terechtkomen. Je kunt te maken krijgen met een klant die zijn bestelling niet betaalt. Maar het kan ook gaan om een leverancier die wel je factuur incasseert maar vervolgens niet levert. Of een concurrent die informatie van jouw website kopieert en voor zijn eigen bedrijf gebruikt. Of iemand die je onterecht een slechte naam bezorgt door negatief over je te spreken. Kortom, er liggen de nodige risico’s op de loer. Zeker als je succesvol bent of als je ooit eens een aanvaring met iemand hebt gehad kunnen dit soort situaties zich voordoen en soms behoorlijk uit de hand lopen.

Wat doe je bij een ondernemersconflict?

Als je als ondernemer een conflict hebt dan valt dit onder het ondernemingsrecht. Het is in zo’n geval belangrijk om zo veel mogelijk bewijs te verzamelen. Maak screenshots van laster op het internet. Zorg voor bewijs van levering van goederen die niet zijn betaald. Maak foto’s van uitgevoerde werkzaamheden waarvoor de factuur nog open staat. Zorg dat je bewijs hebt van situaties die anders zijn dan de tegenpartij beweert. Hoe meer bewijs je kunt aanvoeren, des te groter de kans dat je de zaak wint. Je kunt zelf een brief sturen, bi voorkeur aangetekend, waarin je de andere partij in gebreke stelt en een hersteltermijn biedt. Wordt hier niet op gereageerd dan kun je vervolgens de zaak overdragen aan een advocaat. Zodra je dit doet onderneem je zelf geen actie meer maar laat je dit volledig over aan deze advocaat.

Langdurige procedures

Conflicten tussen ondernemers of een ondernemer en een particuliere klant kunnen soms erg lang duren. Schakel zo snel mogelijk Damsté Advocaten - Notarissen in als je het idee hebt dat de zaak niet in der minne kan worden geschikt. Soms lukt dat een advocaat wel. Als deze de tegenpartij ervan weet te overtuigen dat een rechtszaak alleen nog maar meer kosten met zich mee gaat brengen dan halen sommige partijen toch liever bakzeil. Vaak is dat voor hen de beste optie, want bij een verloren zaak voor de rechtbank komen ook vrijwel alle gerechtelijke kosten voor rekening van de tegenpartij. Een zaak goed voorbereiden is daarom heel belangrijk zodat je vanaf het allereerste moment sterk staat.

Verzeker je voor rechtsbijstand

Als je ondernemer bent dan is het zaak om je goed te verzekeren voor rechtsbijstand. Een standaardverzekering is niet altijd voldoende. Informeer bij je verzekeraar of tussenpersoon welke extra modules voor jou als ondernemer belangrijk zijn. Hier betaal je natuurlijk extra voor, maar als je ooit met een zakelijk conflict te maken krijgt dan prijs je jezelf gelukkig dat je deze keuze hebt gemaakt. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over de kosten, mocht de zaak uiteindelijk toch in je nadeel worden beslist of mocht de rechter van oordeel zijn dat de kosten door beide partijen gedeeld moeten worden.