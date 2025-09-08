Microsoft stopt met Outlook Lite: dit kun jij als HCC-lid doen

Na drie jaar trekt Microsoft de stekker uit Outlook Lite, de lichte en compacte versie van de bekende mailapp voor Android. Op 6 oktober 2025 zegt Microsoft officieel vaarwel tegen de app. Nieuwe installaties zijn dan niet meer mogelijk en stap voor stap zal ook de ondersteuning worden afgebouwd. Uiteindelijk betekent dit: einde verhaal voor Outlook Lite.

Wat was Outlook Lite ook alweer?

Outlook Lite verscheen in 2022 als een kleine, snelle en overzichtelijke app (slechts 5 MB groot) voor Android-smartphones. De app bood de basisfunctionaliteit van Outlook, maar zonder alle extra’s die Outlook Mobile zwaar en druk maken. Wereldwijd werd Outlook Lite meer dan 10 miljoen keer gedownload – ook veel HCC-leden gebruikten hem als lichte oplossing voor e-mail.

Waarom stopt Microsoft ermee?

Microsoft geeft zelf geen officiële reden, maar de strategie is duidelijk: het bedrijf consolideert zijn apps en duwt gebruikers richting Outlook Mobile, de hoofdversie waarin steeds meer AI-functies zijn ingebouwd. Omdat AI nooit een plek kreeg in Outlook Lite, past de app niet meer in Microsofts plannen.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je Outlook Lite al geïnstalleerd?

Dan kun je de app voorlopig blijven gebruiken, maar houd er rekening mee dat Microsoft geen updates of beveiligingspatches meer zal leveren. Vroeg of laat werkt de app niet meer betrouwbaar.

Gebruik je Outlook Lite dagelijks?

Stap dan tijdig over naar Outlook Mobile. Deze app biedt alle functies, inclusief synchronisatie met Outlook.com, Microsoft 365, Gmail en andere maildiensten. Het nadeel: Outlook Mobile is groter en bevat meer functies, inclusief AI-integraties.

Zoek je een alternatief zonder AI?

Er zijn ook goede andere mailapps voor Android, zoals BlueMail, FairEmail of de standaard Gmail-app. Zeker voor wie een eenvoudige en privacyvriendelijke oplossing zoekt, kan dit een prima optie zijn.

Advies voor HCC-leden

Test de komende weken alvast Outlook Mobile of een alternatief, zodat je niet verrast wordt zodra Outlook Lite definitief stopt.

Let op beveiliging: gebruik altijd een app die nog updates ontvangt. Een niet-ondersteunde app kan kwetsbaar worden voor hackers.

Stappenplan voor HCC-leden

Controleer of je Outlook Lite gebruikt. Staat de app op je smartphone? Bepaal je voorkeur. Wil je overstappen naar Outlook Mobile of liever een alternatief? Download en test tijdig. Installeer Outlook Mobile of een alternatieve mailapp vóór 6 oktober. Stel je accounts in. Zorg dat je e-mailadressen en agenda’s correct worden gesynchroniseerd. Verwijder Outlook Lite zodra nodig. Wacht niet tot de app onveilig wordt door gebrek aan updates.

Kortom: Outlook Lite verdwijnt, maar er zijn genoeg mogelijkheden om veilig en prettig te blijven mailen. Wacht niet tot het laatste moment, maar kies tijdig een app die bij jouw wensen past.

Disclaimer

Dit artikel is bedoeld om HCC-leden te informeren. Het bevat geen officieel advies van Microsoft en HCC heeft geen commerciële belangen bij de genoemde apps. Ieder lid maakt zelf de keuze welke mailoplossing het beste past bij zijn of haar situatie.