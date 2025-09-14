Apple Watch mag waarschuwen voor hoge bloeddruk

Apple heeft in de Verenigde Staten toestemming gekregen om zijn smartwatch te gebruiken voor het signaleren van hoge bloeddruk. De nieuwe functie, Hypertension Notification, kreeg groen licht van de FDA (Food and Drug Administration), de Amerikaanse toezichthouder voor medische hulpmiddelen. Daarmee kan Apple zijn nieuwste gezondheidsfunctie officieel lanceren. In Europa is het nog even afwachten: hier moet de European Medicines Agency (EMA) de functie goedkeuren. Volgens de MDR-regelgeving (Medical Device Regulation) zijn er strengere procedures nodig, zoals een CE-markering via een zogenoemde notified body. Pas als dat rond is, mag Apple de functie ook in Europa activeren.

Waarom dit belangrijk is

Hypertensie – beter bekend als hoge bloeddruk – wordt vaak de “stille moordenaar” genoemd. Veel mensen merken er in het dagelijks leven weinig van, maar het risico op hart- en vaatziekten neemt intussen wel toe. Vroege signalering kan daarom letterlijk levens redden.

Apple benadrukt wel dat de functie geen arts vervangt. Het horloge geeft alleen een extra seintje om je gezondheid in de gaten te houden. Zie het als een vriendelijke tik op je pols die zegt: “Laat dit voor de zekerheid checken.”

Van gadget naar gezondheidscoach

Sinds de eerste Apple Watch (2015) ligt de focus steeds minder op notificaties en steeds meer op gezondheid. De smartwatch biedt inmiddels functies zoals:

hartslagwaarschuwingen,

ECG-metingen,

zuurstofmonitoring,

temperatuursensoren.

Met de nieuwe bloeddrukwaarschuwing wordt de Apple Watch steeds nadrukkelijker een persoonlijke gezondheidsassistent. De functie wordt in meer dan 150 landen uitgerold, wat duidelijk maakt dat Apple zijn gezondheidsstrategie wereldwijd serieus neemt.

Hoe werkt het?

De bloeddrukfunctie wordt beschikbaar op de Apple Watch Series 11 en Ultra 3, maar ook oudere modellen profiteren mee dankzij watchOS 26 (vanaf Series 9 en Ultra 2).

Het horloge meet de bloeddruk niet constant. In plaats daarvan registreert het trends in je gegevens via een optische sensor en slimme algoritmes. Als de Apple Watch patronen ziet die kunnen wijzen op een te hoge bloeddruk, krijg je een melding om dit medisch te laten onderzoeken.

Tips voor HCC-leden

Blijf kritisch – De Apple Watch kan trends signaleren, maar het blijft een hulpmiddel. Raadpleeg altijd een arts voor een echte diagnose. Controleer Europese beschikbaarheid – De functie is in de VS al goedgekeurd, maar in Europa nog niet. Verwacht dat dit later volgt via de EMA/CE-procedure. Let op batterij en instellingen – Extra gezondheidsfuncties kunnen invloed hebben op batterijduur. Controleer je instellingen om onnodig energieverbruik te beperken. Overweeg alternatieven – Er bestaan ook losse bloeddrukmeters (soms goedkoper en nauwkeuriger). Voor serieuze metingen blijft medisch gecertificeerd apparatuur de eerste keuze. Gebruik meldingen verstandig – Zie de notificatie als een aanmoediging om alert te zijn, niet als een diagnose. Het is een extra laagje veiligheid, geen vervanging van medische zorg.

Conclusie

De Apple Watch zet opnieuw een stap richting volwaardige gezondheidscoach. Met de mogelijkheid om hoge bloeddruk vroegtijdig te signaleren, kan de smartwatch levens redden. Voorlopig alleen in de VS, maar naar verwachting volgt Europa snel. Voor HCC-leden is dit een goed moment om na te denken over hoe wearables je gezondheid kunnen ondersteunen – mits je ze verstandig gebruikt.