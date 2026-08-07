HCC!regiodag Apeldoorn: lezingen, workshops en interessegroepen op 26 september

HCC organiseert op zaterdag 26 september de HCC!regiodag in Apeldoorn. Bezoekers kunnen terecht voor lezingen over kunstmatige intelligentie en digitale veiligheid, workshops over Linux en ontmoetingen met diverse HCC-interessegroepen. De toegang is gratis voor leden en andere belangstellenden.

De HCC!regiodag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur in NewTechPark, Vlijtseweg 148 in Apeldoorn. Tijdens de dag staan kennisdeling, demonstraties en het uitwisselen van ervaringen centraal.

Lezingen en workshops

Het programma biedt verschillende lezingen en praktische workshops. AI-specialist Kelly van der Minne verzorgt van 10.30 tot 12.00 uur de presentatie ‘AI: De menselijke factor blijft van belang!’, waarin wordt ingegaan op de rol van de mens in een tijd waarin kunstmatige intelligentie steeds meer toepassingen kent.

Sybren van der Velden-Walda geeft een lezing over digitale veiligheid en criminaliteit. Deze presentatie is zowel in de ochtend (10.30-12.00 uur) als in de middag (13.30-15.00 uur) te volgen.

Bezoekers die willen kennismaken met Linux kunnen deelnemen aan een workshop over het installeren van Linux op een oude computer (10.30-12.30 uur). In de middag, van 13.30 tot 15.30 uur, volgt een presentatie waarin wordt uitgelegd hoe Linux werkt en welke mogelijkheden het besturingssysteem biedt.

Interessegroepen aanwezig

Naast de lezingen zijn diverse HCC-interessegroepen aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met hun activiteiten. Vooralsnog hebben de interessegroepen 3D, Apple, Domotica, Drones, Genealogie, Open Source, Programmeren, Seniorenacademie en Trainsim hun deelname bevestigd.

Bezoekers kunnen bij de stands terecht voor demonstraties, advies en informatie over de activiteiten van de verschillende groepen.

Programma

Vooralsnog zijn de volgende lezingen/ presentaties bekend:

* AI De menselijke factor blijft van belang! Door Kelly van der Minne. (10:30 - 12:00)

* Digitale veiligheid en Criminaliteit, door Sybren van der Velden - Walda. (10:30- 12:00 en 13:30- 15:00)

* Workshop Installatie van Linux besturing op een oude pc (niet alleen Windows 10, want Windows 7 en 8 lukt ook zelfs nog ) (10:30- 12:30) Deelname aan de workshop alleen na aanmelding op:https://linux.hcc.nl/workshops/workshops-aanmelding/regiodag-apeldoorn-26-09-2026

* Uitleg hoe Linux werkt en wat de mogelijkheden zijn. (13:30 - 15:30)



Onderstaande HCC Interessegroepen zullen zich presenteren: (zover nu bekend is)

* 3D

* Apple

* Domotica

* Drones

* Genealogie

* Open Source

* Programmeren

* Senioren-Academie

* Trainsimulatie



Nadere informatie volgt z.s.m. via de website van HCC!apeldoorn