HCC!regiodag Kapelle brengt technologie, ontmoeting en enthousiasme samen

Op zaterdag 9 mei vond in De Vroone in Kapelle (Zeeland) de in 2026 inmiddels derde editie van de HCC!regiodag plaats. Samen met vrijwilligers van HCC!zeeland en diverse interessegroepen werd het een gezellige en inspirerende dag waarin ontmoeting, kennisdeling en enthousiasme voor digitale technologie centraal stonden.

De voorbereidingen begonnen al op vrijdagavond, toen vrijwilligers startten met de opbouw van de evenementenzaal. Op zaterdagochtend werd vanaf 08.00 uur verder gewerkt om alles gereed te maken voor de bezoekers. Dankzij de inzet van de vrijwilligers, de technische ondersteuning en de medewerkers van De Vroone verliep alles soepel en professioneel. Ruim voor openingstijd stond alles klaar om bezoekers te ontvangen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Hennie Schneider, die zich met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de voorbereiding en organisatie van deze regiodag. Daarnaast verdient ook Henk van Leersum veel waardering voor zijn inzet, ondersteuning en betrokkenheid bij de organisatie en verdere ontwikkeling van de HCC!regiodagen.

(De Penningmeester van het Hoofdbestuur, Henk van Leersum, ontving de bezoekers aan de welkomstbalie)

Gedurende de dag konden bezoekers deelnemen aan verschillende lezingen en presentaties over actuele digitale onderwerpen. Thema’s zoals energiecontracten, Linux, digitale nalatenschap, digitale veiligheid en cybercriminaliteit kwamen uitgebreid aan bod. Zoals gebruikelijk binnen HCC was er volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en praktische uitleg te krijgen.

(Presentator Anton Doornenbal)

Daarnaast waren meerdere interessegroepen aanwezig met demonstraties en informatiestands. Vooral de flightsimulatoren trokken veel aandacht en zorgden voor enthousiaste reacties van bezoekers. Ook tussen de lezingen door ontstonden overal gesprekken tussen leden, vrijwilligers en geïnteresseerden over technologie, innovatie en de activiteiten van HCC.

(Presentator Sybren van der Velden Walda)

De locatie De Vroone bleek bovendien uitstekend geschikt voor een evenement als dit. Veel aanwezigen waardeerden de gemoedelijke sfeer en de goede verzorging. Ook de gezamenlijke lunch werd bijzonder positief ontvangen en bood opnieuw gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

Wat de HCC!regiodagen vooral bijzonder maakt, is dat zij draaien om regionale betrokkenheid en persoonlijk contact. Juist de mogelijkheid om vrijwilligers, leden en geïnteresseerden in een ontspannen sfeer samen te brengen, vormt een belangrijke kracht van deze bijeenkomsten. Daarbij blijft het mooi om te zien dat ook niet-leden belangstelling tonen voor de activiteiten van HCC en kennismaken met alles wat de vereniging te bieden heeft.

Namens HCC werd veel waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de organisatie, ontvangst, techniek, catering en presentaties. Zonder hun inzet zouden dit soort evenementen niet mogelijk zijn. Als dank ontvingen de vrijwilligers aan het einde van de dag een set slimme lampen.

De ervaringen van de regiodagen in Assen en Kapelle leveren bovendien waardevolle inzichten op voor toekomstige evenementen. Iedere regio heeft immers zijn eigen karakter en publiek. Met die ervaringen kijkt HCC nu met veel enthousiasme vooruit naar de volgende HCC!regiodag op zaterdag 26 september 2026 in Apeldoorn, waar opnieuw een inspirerende dag vol technologie, kennisdeling en ontmoeting op het programma staat.