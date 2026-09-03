Maak je huis slimmer: ontdek Homey Pro bij HCC Rotterdam

Slimme lampen, een slimme thermostaat, sensoren en slimme stekkers: steeds meer apparaten in huis zijn met internet verbonden. Maar hoe zorg je ervoor dat al die verschillende apparaten ook echt met elkaar samenwerken? Op dinsdag 8 september laat HCC Rotterdam tijdens een presentatie over domotica met Homey Pro zien hoe je van allerlei losse slimme apparaten een samenhangende smart home kunt maken.

De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 15.30 uur bij Rotterdam Pascal aan de Pascalweg 12 in Rotterdam.

Van losse apparaten naar één slim huis

Wie eenmaal met domotica begint, ontdekt al snel een praktisch probleem. De slimme lamp komt van de ene fabrikant, de thermostaat van een andere en voor de beveiligingscamera, slimme stekkers en energiesensoren zijn misschien weer andere apps nodig.

Homey Pro probeert al die verschillende werelden bij elkaar te brengen. Tijdens de presentatie ontdek je hoe Homey Pro als centrale smart home-hub kan worden gebruikt om apparaten en systemen van tal van verschillende fabrikanten met elkaar te laten communiceren.

Daarbij komen verschillende technieken aan bod, waaronder Zigbee, Z-Wave en wifi. Ook apparatuur en systemen van onder meer KlikAanKlikUit (KAKU) en HomeWizard kunnen in een smart home-omgeving een rol spelen.

Wat kun je automatiseren?

Het interessante van domotica begint natuurlijk pas echt wanneer apparaten automatisch op elkaar gaan reageren. Met zogenaamde Flows kun je in Homey automatiseringen maken. Daarmee kun je bijvoorbeeld instellen dat verlichting automatisch wordt ingeschakeld wanneer het donker wordt, of dat apparaten worden uitgeschakeld wanneer niemand thuis is.

Ook op het gebied van energie zijn interessante toepassingen mogelijk. Denk aan het slim gebruiken van apparatuur op momenten dat zonnepanelen veel elektriciteit produceren of het inzichtelijk maken van het energieverbruik van verschillende apparaten.

Andere toepassingen liggen op het gebied van comfort en veiligheid. Sensoren kunnen bijvoorbeeld beweging, temperatuur of andere veranderingen registreren en vervolgens automatisch een actie laten uitvoeren.

Tijdens de bijeenkomst worden verschillende praktijkvoorbeelden besproken.

Ook aandacht voor privacy

Een slim huis betekent dat steeds meer apparaten informatie verzamelen en met elkaar communiceren. Daarom komt tijdens de presentatie ook privacy aan de orde. Welke gegevens worden gebruikt? Waar worden die verwerkt? En welke mogelijkheden heb je om zelf meer controle te houden over je smart home?

Voor HCC-leden die niet alleen geïnteresseerd zijn in wat technisch mogelijk is, maar ook bewust willen omgaan met hun gegevens, is dat een belangrijk onderwerp.

Homey ontmoet Arduino

De presentatie wordt verzorgd door HCC-vrijwillger Ruud van der Meer. Hij is docent op het gebied van elektro, elektronica, mechatronica en Arduino en combineert daarmee veel verschillende technische disciplines. Voor de wat meer technisch ingestelde bezoekers heeft Ruud bovendien iets extra's in petto. Hij laat zien wat mogelijk is met HomeyDuino, waarbij Homey wordt gecombineerd met Arduino.

Daarmee wordt het mogelijk om zelfgebouwde elektronica en sensoren onderdeel te maken van een domoticasysteem. Voor wie graag zelf experimenteert en bouwt, opent dat weer een heel nieuwe wereld aan mogelijkheden.

Voor beginners én gevorderden

Je hoeft beslist nog geen compleet geautomatiseerd huis te hebben om de bijeenkomst te bezoeken. De presentatie is nadrukkelijk bedoeld voor zowel beginners als gevorderde domotica-gebruikers. Ben je benieuwd wat je met domotica kunt doen en wil je eerst eens zien hoe zo'n systeem in de praktijk werkt? Dan is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken.

Heb je thuis al verschillende slimme apparaten en wil je een volgende stap zetten door deze beter met elkaar te laten samenwerken? Ook dan biedt de presentatie volop inspiratie.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 8 september 2026

Tijd: 13.00 – 15.30 uur

Locatie: Rotterdam Pascal

Adres: Pascalweg 12, 3076 JP Rotterdam

Ingang: Catullusweg

Presentatie: Domotica met de Homey Pro

Presentator: Ruud van der Meer

Wil je ontdekken hoe je slimme apparaten écht slim met elkaar laat samenwerken? Kom dan op 8 september naar HCC Rotterdam en laat je inspireren door de mogelijkheden van Homey Pro, automatisering en Arduino.