Stoom, treinen en computers: ontmoet HCC!trainsim in Beekbergen!

Liefhebber van treinen, stoomlocomotieven en computers? Dan is Beekbergen op zaterdag 5 en zondag 6 september een uitstekende bestemming. Tijdens het grote stoomtreinfestival Terug naar Toen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) is ook HCC!trainsim weer van de partij.

De zomer loopt langzaam op zijn einde en daarmee begint voor HCC!trainsim het tweede deel van het activiteitenjaar. Inmiddels is het bijna traditie om dat te beginnen tussen de indrukwekkende stoomlocomotieven en historische treinen van de VSM.

Twee dagen volop stoomtreinen

Op 5 en 6 september 2026 organiseert de VSM ‘Terug naar Toen’, het grootste stoomtreinfestival van Nederland. Op en rond de evenemententerreinen in Beekbergen en Loenen is twee dagen lang van alles te zien en te beleven. Tal van historische treinen komen in actie en voor liefhebbers van spoorwegen, fotografie en techniek is er volop gelegenheid om bijzondere locomotieven en ander materieel van dichtbij te bekijken.

Wie er écht vroeg bij wil zijn, kan zaterdag al om 07.00 uur terecht in Loenen. Dan vertrekt in de ochtenddauw een lange goederentrein, speciaal een prachtig moment voor foto- en filmliefhebbers.

Zelf treinen besturen bij HCC!trainsim

HCC!trainsim is ook dit jaar door de VSM uitgenodigd en heeft tijdens het festival een eigen stand in het kantoorgebouw van de VSM op het evenemententerrein in Beekbergen (Lieren).

Daar laten de vrijwilligers van HCC!trainsim zien hoe leuk en realistisch treinsimulatie tegenwoordig kan zijn. Bezoekers kunnen kennismaken met de verschillende mogelijkheden van treinsimulatie op de computer, vragen stellen en natuurlijk advies krijgen van ervaren gebruikers.

En alleen kijken hoeft zeker niet!

HCC!trainsim neemt onder andere de RailDriver en de TSC X Controller mee. Daarmee kun je ervaren hoe het is om een virtuele trein niet alleen met toetsenbord en muis, maar met speciale bedieningselementen te besturen.

Zelf een keer proberen? Kom gerust langs bij de stand van HCC!trainsim!

Ook HCC!modelbaanautomatisering aanwezig

HCC is tijdens het stoomtreinfestival bovendien nog breder vertegenwoordigd. Ook de collega's van HCC!modelbaanautomatisering zijn aanwezig. Daarmee komen tijdens ‘Terug naar Toen’ twee werelden prachtig bij elkaar: de historie van echte stoomtreinen en de moderne techniek waarmee treinen op de computer en modelbaan kunnen worden bestuurd en gesimuleerd.

Juist die combinatie maakt het evenement interessant voor jong en oud. Of je nu enthousiast wordt van een enorme stoomlocomotief, een modelspoorbaan, computersimulatie of de techniek achter dit alles: er valt genoeg te ontdekken.

Kom langs op 5 en 6 september

‘Terug naar Toen’ is dan ook veel meer dan alleen kijken naar oude treinen. Op de evenemententerreinen in Beekbergen en Loenen worden gedurende beide dagen allerlei activiteiten georganiseerd en rijden verschillende historische treinen. En als je er toch bent: loop vooral even binnen bij HCC!trainsim en HCC!modelbaanautomatisering. De vrijwilligers vertellen je graag meer over hun hobby en laten je natuurlijk zelf kennismaken met de mogelijkheden.

Stoom, treinen, computers en techniek: op 5 en 6 september komt het allemaal samen in Beekbergen en Loenen.

Meer informatie over het programma, tijden en kaartverkoop is te vinden op de website van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.

(Bron en afbeelding: VSM (met toestemming)).