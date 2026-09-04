Xbox Game Pass krijgt maandelijkse limieten voor cloudgaming

Microsoft gaat het gebruik van Xbox Cloud Gaming vanaf november beperken tot een vast aantal uren per maand. Abonnees krijgen daarna de mogelijkheid om extra speeltijd te kopen. Ook zonder Game Pass moet cloudgaming toegankelijker worden.

Vaste speeltijd

Microsoft kondigt aan dat de verandering vanaf november ingaat. De drie Game Pass-abonnementen krijgen ieder een eigen maandelijkse limiet. Game Pass Ultimate biedt 15 uur cloudgaming per maand, Premium 10 uur en Essential 5 uur. Op dit moment kunnen daarvoor in aanmerking komende abonnees nog zonder zo’n maandelijkse urengrens streamen.

Volgens Microsoft raakt de wijziging naar verwachting ongeveer 4 procent van de Game Pass-abonnees. Het bedrijf erkent dat vooral spelers die regelmatig veel uren via de cloud gamen de gevolgen zullen merken. Zodra de inbegrepen speeltijd op is, kunnen zij extra cloudgaming-uren aanschaffen via de Xbox Store. De prijzen en verdere voorwaarden worden vóór de invoering bekendgemaakt.

Ook zonder abonnement

Tegelijkertijd introduceert Microsoft een nieuwe mogelijkheid voor spelers die geen Game Pass-abonnement hebben. Zij kunnen vanaf november cloudgaming-uren kopen via de Xbox Store en daarmee geschikte games die ze al bezitten streamen op ondersteunde apparaten. Daarmee wil Microsoft ook incidentele gebruikers bedienen die geen doorlopend abonnement willen afsluiten.

De wijziging kan bovendien interessant zijn voor bezitters van een Xbox One. Zij kunnen via cloudgaming bepaalde games die voor de Xbox Series X|S zijn ontwikkeld spelen, zonder direct een nieuwe console aan te schaffen. Microsoft zegt de ondersteuning voor meer games gedurende het jaar te blijven uitbreiden.

Kosten en beschikbaarheid

Microsoft legt de keuze uit met de stijgende kosten van cloudgaming. Naarmate meer mensen de dienst gebruiken en langer spelen, nemen ook de kosten voor het aanbieden ervan toe. Met maandelijkse limieten wil het bedrijf de dienst in stand houden en blijven investeren in betrouwbaarheid en prestaties. Tegelijkertijd erkent Microsoft dat de praktische uitkomst voor sommige spelers een hogere rekening kan zijn.

Over de precieze prijzen, de mogelijkheden om extra uren te kopen, welke games geschikt zijn en in welke markten de nieuwe opties beschikbaar komen, volgt in november meer informatie. Ook wordt dan duidelijk hoe spelers hun resterende speeltijd kunnen controleren. Microsoft zegt daarnaast feedback van spelers te blijven volgen en waar nodig aanpassingen te overwegen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die Xbox Cloud Gaming gebruiken, is vooral de maandelijkse limiet van belang. Wie regelmatig veel via de cloud speelt, moet vanaf november rekening houden met een vaste hoeveelheid inbegrepen speeltijd en mogelijk extra kosten. Wie slechts af en toe een game streamt, krijgt juist een nieuwe mogelijkheid om zonder Game Pass-abonnement toegang te krijgen tot geschikte games die al in bezit zijn. De exacte gevolgen hangen af van het abonnement, de beschikbare games en de nog bekend te maken prijzen.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat digitale diensten duidelijk blijven over hun voorwaarden en kosten. Een wijziging van onbeperkte toegang naar maandelijkse limieten kan voor gebruikers een grote impact hebben, zeker wanneer zij hun speelgedrag daarop hebben afgestemd. Het is daarom positief dat Microsoft de nieuwe prijzen en voorwaarden vooraf bekendmaakt. HCC volgt de ontwikkelingen en de gevolgen voor gebruikers met belangstelling.