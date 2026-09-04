September bruist bij HCC!amsterdam: kom langs en ontdek wat er allemaal te doen is

Na de zomer gaat HCC!amsterdam weer volop van start. En september laat meteen zien hoe veelzijdig HCC is. Of je nu geïnteresseerd bent in Linux, 3D-printing, slimme apparaten, digitale fotografie, genealogie of energiebesparing: bij HCC!amsterdam kun je deze maand weer volop ontdekken, vragen stellen, ervaringen uitwisselen en vooral zelf aan de slag.

De bijeenkomsten vinden plaats in Ontmoetingscentrum de Meent in Amstelveen. Een aantal activiteiten is daarnaast online te volgen. En belangrijk: je hoeft beslist geen expert te zijn. Juist als je ergens meer over wilt weten of met een technisch probleem zit, ben je van harte welkom.

Loop binnen met je computervraag

Op woensdagavond 9 en 23 september zijn er de algemene bijeenkomsten van HCC!amsterdam. Dat zijn bij uitstek avonden om andere HCC-leden te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Heb je een probleem met je computer, laptop, tablet of smartphone? Neem het apparaat gerust mee. Vaak kunnen andere bezoekers of vrijwilligers je ter plekke helpen of in ieder geval in de goede richting wijzen.

Maar je hoeft natuurlijk geen probleem te hebben om langs te komen. Een interessant computeronderwerp bespreken, ervaringen uitwisselen of gewoon eens kijken waar andere leden mee bezig zijn, is minstens zo leuk.

Geef een oudere computer een tweede leven met Linux Mint

Een computer die nog uitstekend werkt, maar niet geschikt is voor Windows 11? Weggooien en een nieuwe kopen is zeker niet de enige mogelijkheid. De Linux Mint-werkgroep laat op 9 en 23 september zien wat er met Linux mogelijk is. Op verschillende oudere Windows-pc's en laptops is Linux Mint Cinnamon geïnstalleerd. Ook wordt geëxperimenteerd met een moderne mini-pc waarop verschillende Linux-distributies worden uitgeprobeerd.

En het leuke is: je mag het allemaal zelf proberen.

Wie nog nooit met Linux heeft gewerkt, zal misschien verbaasd zijn over hoe toegankelijk een moderne Linux-desktop inmiddels is. En heb je juist veel Linux-ervaring? Ook dan ben je welkom, want binnen HCC leren we graag van elkaar.

Van een idee naar een echt voorwerp met 3D-printing

Hoe leuk is het als een ontwerp op je beeldscherm even later als echt voorwerp uit een 3D-printer komt? Op woensdag 9 september komt de 3D-printingwerkgroep bijeen. De deelnemers bespreken hun projecten, problemen, oplossingen en nieuwe ideeën. Daarbij gaat het niet alleen om de printers zelf, maar ook om ontwerpen, materialen, instellingen en toepassingen.

De werkgroep is interessant voor ervaren 3D-printers, maar juist ook voor mensen die nieuwsgierig zijn en willen ontdekken wat er tegenwoordig allemaal met 3D-printing mogelijk is.

Op zoek naar je familiegeschiedenis

Techniek en computers kunnen je ook helpen om honderden jaren terug in de tijd te reizen. De genealogiewerkgroep houdt op 9 september weer spreekuur. Wil je beginnen met onderzoek naar je voorouders? Ben je vastgelopen bij onderzoek vóór 1800? Wil je weten hoe je zoekt in Nederlandse, Belgische of Duitse kerkregisters? Of twijfel je welk programma je het beste kunt gebruiken om alle gevonden familiegegevens vast te leggen?

De ervaren leden van de werkgroep helpen je graag verder. Er is onder meer veel kennis aanwezig over het genealogieprogramma Aldfaer. Ook worden ervaringen uitgewisseld over archieven, websites en andere bronnen. Wie eenmaal aan genealogie begint, ontdekt vaak hoe verslavend het zoeken naar de eigen familiegeschiedenis kan zijn.

Thuisbatterij: interessante investering of toch niet?

Een bijzonder actueel onderwerp staat dinsdagmiddag 15 september centraal tijdens de senioreninloop: de stekkerbatterij, ook wel plugin-thuisbatterij genoemd. Door het verdwijnen van de salderingsregeling voor zonnepanelen kijken steeds meer huishoudens naar mogelijkheden om zelf opgewekte elektriciteit op te slaan. Maar wat kost zo'n batterij eigenlijk? Hoeveel kun je ermee besparen? En hoe lang duurt het voordat je de investering hebt terugverdiend?

Gjalt Zwaagstra, voorzitter van HCC!almere en bestuurslid van HCC!windows, geeft hierover een praktische en toegankelijke presentatie.

Geen verkooppraatje, maar aandacht voor hoe een stekkerbatterij werkt, realistische kosten en opbrengsten, voorbeelden uit de praktijk en zaken als installatie en veiligheid. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Samen betere foto's maken

Fotograferen doen we tegenwoordig bijna allemaal, al is het maar met onze smartphone. Maar hoe maak je van een aardige foto een écht goede foto? De digitale fotoclub van HCC!amsterdam komt op dinsdagavond 15 september online bijeen. De leden bekijken en bespreken foto's die rond een bepaald thema zijn gemaakt. Deze maand staan de foto's van het gezamenlijke foto-uitstapje naar het Vliegenbos in augustus centraal.

Het gaat daarbij niet alleen om techniek. Compositie, licht, onderwerp en creativiteit zijn minstens zo belangrijk. Door elkaars foto's te bekijken en te bespreken, leer je iedere keer weer iets nieuws.

Maak je huis en apparaten slimmer met IoT

Op woensdagavond 23 september is er ook weer volop aandacht voor het Internet of Things (IoT). Van sensoren en slimme verlichting tot automatisering in huis: steeds meer apparaten kunnen met elkaar en met internet communiceren.

De IoT-werkgroep is de plek waar ideeën, experimenten en praktische toepassingen samenkomen. Deelnemers vertellen waar ze mee bezig zijn, helpen elkaar bij problemen en inspireren elkaar met nieuwe toepassingen. Daarbij is er regelmatig een mooie kruisbestuiving met de 3D-printingwerkgroep.

Ook als IoT voor jou nog grotendeels onbekend terrein is, kun je gewoon aansluiten. Nieuwsgierigheid is voldoende.

Gewoon eens binnenlopen

Dat is misschien wel het belangrijkste kenmerk van de bijeenkomsten van HCC!amsterdam: je hoeft niet eerst alles van een onderwerp te weten om mee te kunnen doen. Integendeel. HCC draait om kennis delen. De één weet veel van Linux, de ander van fotografie, genealogie, Windows, 3D-printing of slimme elektronica. Door die kennis bij elkaar te brengen, kunnen we elkaar verder helpen.

Dus heb je nog nooit een bijeenkomst van HCC!amsterdam bezocht? September is een uitstekend moment om daar verandering in te brengen. De fysieke activiteiten vinden plaats in Ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. Parkeren kan gratis in de omgeving; voor navigatie met de auto wordt Melkweg 2 geadviseerd. Met het openbaar vervoer is de Meent onder meer bereikbaar met GVB-tramlijn 25 (halte Meent) en de buslijnen 199 en 174 (halte Praam).

De activiteiten vinden in september plaats op woensdag 9, dinsdag 15 en woensdag 23 september. Sommige bijeenkomsten zijn ook online te volgen.

Kijk voor de actuele tijden, eventuele wijzigingen en aanvullende activiteiten in de agenda van HCC!amsterdam.

Kom langs, neem je vragen én je nieuwsgierigheid mee en ontmoet andere HCC-leden. Want samen weten en kunnen we meer!