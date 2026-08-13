De geschiedenis van de televisie deel 2: Het wonder van de beeldbuis

Toen de mechanische televisie eenmaal had plaatsgemaakt voor volledig elektronische systemen, begon de echte doorbraak van de televisie. Ingenieurs hoefden niet langer rekening te houden met ronddraaiende schijven, tandwielen en motoren. Voortaan werd het beeld opgebouwd door iets dat onzichtbaar was voor het menselijk oog: een bundel elektronen.

Bijna een eeuw lang zou de beeldbuis – officieel de Cathode Ray Tube of CRT – het hart vormen van vrijwel iedere televisie. Generaties groeiden ermee op, zonder ooit te beseffen wat zich achter het glas afspeelde. Achter het scherm voltrok zich namelijk duizenden keren per seconde een indrukwekkend natuurkundig schouwspel.

Wie begrijpt hoe een beeldbuis werkt, begrijpt ook waarom televisies jarenlang zo groot en zwaar waren, waarom het beeld soms flikkerde, waarom een tik tegen de kast soms wonderen deed en waarom de overstap naar lcd- en OLED-schermen zo revolutionair was.

Een televisiescherm is eigenlijk een lege glazen fles

Hoewel een beeldbuis van buiten oogt als een dik stuk glas, is de binnenkant vrijwel volledig luchtledig. Dat vacuüm is essentieel: elektronen kunnen zich alleen ongehinderd verplaatsen wanneer zij niet voortdurend botsen tegen luchtmoleculen. Aan de achterkant van de beeldbuis bevindt zich het elektronenkanon. Dat bestaat uit een verhitte kathode die elektronen vrijmaakt. Door een hoge spanning aan te leggen worden deze elektronen met enorme snelheid naar voren geschoten. Aan de voorkant bevindt zich het beeldscherm, waarvan de binnenzijde is bedekt met een dun laagje fosfor. Zodra een elektron dit fosfor raakt, licht het heel even op. Eén elektron veroorzaakt slechts een minuscuul lichtpuntje. Maar doordat miljoenen elektronen per seconde precies op de juiste plaats terechtkomen, ontstaat een compleet televisiebeeld. Eigenlijk is een beeldbuis dus niets meer – of minder – dan een uiterst nauwkeurig elektronengeweer dat voortdurend op een glazen scherm schiet.

Waarom een beeldbuis vacuüm moet zijn Een beeldbuis bevat vrijwel geen lucht. Zou de buis wel gevuld zijn met gewone lucht, dan zouden de elektronen voortdurend tegen zuurstof- en stikstofmoleculen botsen. Zij zouden daardoor hun snelheid verliezen en het scherm nooit bereiken. Het vacuüm heeft nog een tweede voordeel: de elektronen kunnen vrijwel ongehinderd worden afgebogen door magnetische velden. Juist daardoor kan één enkele elektronenbundel het complete scherm afzoeken. Het maken van een grote vacuümglazen beeldbuis was jarenlang een technisch hoogstandje. Een kleine beschadiging of productiefout kon ervoor zorgen dat de enorme luchtdruk van buiten de buis deed imploderen.

Van links naar rechts, van boven naar beneden

Misschien wel het meest geniale onderdeel van de televisie is de manier waarop een compleet beeld wordt opgebouwd. De elektronenbundel tekent namelijk helemaal geen volledig beeld in één keer. Net als een printer werkt hij regel voor regel. De bundel begint linksboven in beeld en beweegt razendsnel naar rechts. Daarna springt hij terug naar het begin van de volgende regel. Dat proces herhaalt zich honderden keren totdat de onderste beeldregel is bereikt. Vervolgens begint alles opnieuw. Dit proces heet scannen. Wie wel eens een boek leest, doet eigenlijk precies hetzelfde: regel voor regel wordt de pagina afgewerkt. Alleen gebeurt dat bij een televisie duizenden keren sneller.

Het menselijk oog is niet in staat deze afzonderlijke bewegingen waar te nemen. Dankzij de zogenaamde persistentie van het zicht blijven beelden een fractie van een seconde op ons netvlies aanwezig. Daardoor lijkt het alsof we één stabiel beeld zien. Hetzelfde principe wordt ook gebruikt bij filmprojectoren en moderne beeldschermen.

Hoeveel beeldlijnen zijn genoeg?

De eerste elektronische televisies gebruikten slechts enkele honderden beeldlijnen. Dat lijkt weinig, maar betekende al een enorme verbetering ten opzichte van de mechanische televisie. Elke beeldlijn bevat informatie over een smalle horizontale strook van het beeld. Hoe meer lijnen beschikbaar zijn, hoe scherper het uiteindelijke beeld wordt. Dat principe kennen we tegenwoordig nog steeds. Bij moderne televisies spreken we over Full HD (1.080 beeldlijnen), 4K (2.160 beeldlijnen) of zelfs 8K. Hoewel de techniek volledig is veranderd, is het basisidee identiek gebleven aan dat van Paul Nipkow: een compleet beeld wordt regel voor regel opgebouwd.

Afbuigspoelen sturen de elektronen

De elektronen verlaten het elektronenkanon altijd in een rechte lijn. Toch moeten zij uiteindelijk elk hoekje van het scherm bereiken. Dat gebeurt met behulp van elektromagneten. Rond de hals van de beeldbuis bevinden zich twee stel afbuigspoelen. Het ene stel beweegt de elektronenbundel horizontaal, het andere verticaal. Door de stroomsterkte in deze spoelen voortdurend te veranderen, wordt de elektronenbundel uiterst nauwkeurig bestuurd.

Eigenlijk is de bundel voortdurend onderweg. Terwijl hij van links naar rechts beweegt, verandert tegelijkertijd ook zijn helderheid. Daardoor ontstaan donkere en lichte delen van het beeld.

De televisie die eigenlijk een oscilloscoop is Wie naar de werking van een beeldbuis kijkt, ontdekt opvallende overeenkomsten met een oscilloscoop. Ook daarin wordt een elektronenbundel met behulp van magnetische of elektrische velden over een fosforscherm gestuurd. Veel elektronicahobbyisten ontdekten vroeger de werking van televisiebeeldbuizen juist dankzij oscilloscopen. Het verschil is vooral dat een oscilloscoop meetgegevens tekent, terwijl een televisie complete beelden opbouwt. Niet voor niets gebruikten veel televisiefabrikanten bij de ontwikkeling van nieuwe toestellen meetapparatuur die sterk leek op een gespecialiseerde televisie.

Het geheim zit in het fosfor

Het glas aan de voorkant van een beeldbuis is aan de binnenzijde bedekt met een uiterst dun laagje fosfor. Wanneer een elektron daarop botst, licht het materiaal heel even op. Dat “heel even” is cruciaal. Verdween het licht onmiddellijk, dan zou het beeld voortdurend flikkeren. Bleef het juist te lang zichtbaar, dan zouden bewegende beelden veranderen in één grote waas. Ingenieurs ontwikkelden daarom tientallen verschillende soorten fosfor met uiteenlopende eigenschappen.

Zelfs de kleur van het fosfor speelde een belangrijke rol. Bij zwart-wittelevisies werd meestal wit fosfor gebruikt. Voor kleurentelevisies werden rode, groene en blauwe fosforpuntjes ontwikkeld, waar we later uitgebreider op terugkomen.

Resolutie: meer dan alleen beeldlijnen

Veel mensen denken dat de scherpte van een televisie uitsluitend wordt bepaald door het aantal beeldlijnen. Dat is maar een deel van het verhaal. Ook de grootte van de lichtpuntjes, de nauwkeurigheid van de elektronenbundel en de kwaliteit van de elektronica spelen een belangrijke rol. Een hoogwaardige televisie uit de jaren tachtig kon daardoor zichtbaar scherper ogen dan een goedkoop toestel, ondanks het feit dat beide hetzelfde aantal beeldlijnen gebruikten. Hetzelfde zien we tegenwoordig nog steeds bij moderne televisies. Twee 4K-schermen hebben op papier dezelfde resolutie, maar kunnen in de praktijk toch een heel verschillend beeld leveren.