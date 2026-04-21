HCC! roept kabinet op tot ingrijpen bij mogelijke risico’s voor MijnOverheid en DigiD

HCC-PERSBERICHT 20 APRIL 2026

De grootste vereniging voor digitale technologie in de Benelux, HCC!, spreekt haar ernstige zorgen uit over de mogelijke gevolgen van de voorgenomen overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. HCC! roept het kabinet met klem op om deze overname zeer kritisch te beoordelen en, indien nodig, tegen te houden. Aanleiding voor deze oproep zijn recente signalen dat een dergelijke overname ertoe kan leiden dat gevoelige persoonsgegevens van Nederlandse burgers onder Amerikaanse wetgeving gaan vallen. Dit raakt direct aan de veiligheid en betrouwbaarheid van essentiële overheidsvoorzieningen zoals MijnOverheid en DigiD.

Fundamentele zorgen over privacy en controle

HCC! maakt zich grote zorgen over de mogelijke toegang van buitenlandse overheden tot persoonsgegevens van Nederlandse burgers. Wanneer een IT-dienstverlener onder Amerikaanse wetgeving valt, kan de Amerikaanse overheid in bepaalde situaties bedrijven verplichten om data te overhandigen, ook als die data zich fysiek buiten de Verenigde Staten bevindt.

“Het is voor HCC! onacceptabel dat gegevens van Nederlandse burgers – waaronder naam, adres, inkomensgegevens en andere gevoelige informatie – potentieel toegankelijk worden voor een buitenlandse overheid,” aldus Wijnand van Swaaij, voorzitter van HCC!. “Dit raakt aan de kern van onze rechtsstaat en het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in hun overheid.”

Risico’s voor digitale infrastructuur

Naast privacyvraagstukken wijst HCC! ook op de risico’s voor de continuïteit van digitale overheidsdiensten. Systemen zoals DigiD zijn cruciaal voor de toegang tot zorg, belastingzaken en andere overheidsdiensten. Iedere vorm van externe afhankelijkheid die de beschikbaarheid of integriteit van deze systemen kan beïnvloeden, acht HCC! onwenselijk.

De vereniging benadrukt dat het hier niet gaat om een theoretisch risico, maar om een reële afhankelijkheid die ontstaat door de uitbesteding van kritieke IT-diensten aan partijen die onder buitenlandse jurisdictie vallen.

Oproep aan kabinet en politiek

HCC! doet een dringende oproep aan het kabinet en de betrokken ministeries om de overname grondig te toetsen op nationale veiligheids- en privacyrisico’s. Daarnaast zal er volledige transparantie moeten worden geboden aan de Tweede Kamer en de samenleving gedurende het hele proces. Indien nodig zullen beschikbare wettelijke instrumenten moeten worden ingezet om de overname te blokkeren wanneer deze overname risico's met zich meebrengt. Daarnaast zal moeten worden er gewerkt aan het ontwikkelen van een structureel beleid om de Nederlandse afhankelijkheid van buitenlandse IT-partijen bij kritieke overheidsdiensten te verminderen.

Ook vraagt HCC! nadrukkelijk aandacht voor de rol van het Bureau Toetsing Investeringen, dat deze overname onderzoekt. HCC! verwacht dat deze toets niet alleen juridisch, maar ook maatschappelijk en strategisch wordt gewogen.

Pleidooi voor digitale autonomie

De huidige situatie onderstreept volgens HCC! het belang van digitale autonomie. Nederland en Europa moeten meer investeren in eigen, betrouwbare IT-infrastructuren die onder eigen wet- en regelgeving vallen.

“Dit is hét moment om keuzes te maken,” stelt Van Swaaij. “Blijven we afhankelijk van buitenlandse technologie, of bouwen we aan een digitale infrastructuur die we zelf controleren en beschermen?”

Belang voor burgers

Voor de ruim 32.000 leden van HCC! – en feitelijk alle Nederlandse burgers – staat er veel op het spel. Het vertrouwen in digitale overheidsdiensten is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Iedere twijfel over de veiligheid van persoonsgegevens kan dat vertrouwen ondermijnen.

HCC zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en blijft zich inzetten voor de bescherming van digitale rechten en privacy van alle burgers.

Over HCC!

HCC! is een vereniging met circa 32.000 leden in Nederland en Vlaanderen en is de grootste vereniging op het gebied van digitale technologie. Al sinds de oprichting in 1977 brengt de vereniging mensen samen die zich interesseren voor computers, software en alles wat daarmee samenhangt – van praktische toepassingen in het dagelijks leven tot de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Binnen HCC! ontmoeten beginners en experts elkaar rondom een breed scala aan onderwerpen, zoals Apple, opensource, Windows, programmeren, netwerken, fotografie, kunstmatige intelligentie, 3D-printing, drones en meer. Leden delen hun kennis, ervaringen en enthousiasme binnen interessegroepen en regionale bijeenkomsten, waarbij laagdrempeligheid en onderlinge uitwisseling centraal staan.

HCC! ondersteunt haar leden bij het optimaal benutten van digitale mogelijkheden en helpt hen om bij te blijven in een snel veranderende digitale wereld. Dit gebeurt via een uitgebreid aanbod van websites, fysieke bijeenkomsten, online sessies, forums, nieuwsbrieven en landelijke kennisdagen.

Daarmee biedt HCC! een inspirerende en toegankelijke omgeving waarin leden niet alleen kennis kunnen opdoen, maar deze ook actief met elkaar kunnen delen en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Haarlem, 20 april 2026