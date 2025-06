Ziggo stopt met de dienst WifiSpots

Een officieel bevestigde mededeling is er (nog) niet, maar Ziggo stopt met WifiSpots. Dat valt op te maken uit een mededeling op community.ziggo.nl waar een Ziggoklant meldt hierover een mail van Ziggo te hebben gehad. De dienst stopt per 1 juli 2025.

Het idee achter WifiSpots was simpel: je stelt jouw modem open als WifiSpot en je kunt daardoor gebruikmaken van de wifi van andere WifiSpot-gebruikers. Wanneer je in de buurt van een WifiSpot komt, wordt automatisch een wifiverbinding gemaakt en hoef je geen gebruik meer te maken van je mobiele data.

Het idee stamt nog uit de tijd dat mobiele internetbundels beperkt en prijzig waren. Maar tegenwoordig zijn de prijzen betaalbaar en kun je zelfs voor een vast bedrag per maand onbeperkt mobiel internetten.

Tijden veranderen, want in de genoemde mail schrijft Ziggo: Toen mobiele databundels nog niet zo groot waren, begonnen we met de mogelijkheid om automatisch draadloos te verbinden met het modem van andere Ziggo-klanten. Deze dienst wordt nu veel minder gebruikt en daarom stopt het per 1 juli 2025.

In februari van dit jaar ontkende VodafoneZiggo nog dat de dienst zou stoppen, toen ontdekt werd dat de nieuwe Ziggo-modems WifiSpot niet meer ondersteunen. Een woordvoerder van het bedrijf liet toen aan TotaalTV weten: “We volgen de ontwikkelingen de komende jaren nauwgezet en evalueren het gebruik en de waardering van deze dienst.”