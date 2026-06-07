Ontdek de activiteiten van HCC!amsterdam in juni

Ook in juni organiseert HCC!amsterdam weer een gevarieerd programma voor iedereen die geïnteresseerd is in computers, digitale technologie, fotografie, Linux, genealogie en het Internet of Things. Of je nu een ervaren gebruiker bent of juist nieuwe kennis wilt opdoen: de bijeenkomsten bieden volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en andere techliefhebbers te ontmoeten. De activiteiten vinden plaats in Ontmoetingscentrum De Meent in Amstelveen of online.

Woensdag 10 juni – Algemene Bijeenkomst

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

De maand begint met de vertrouwde algemene bijeenkomst. Heb je vragen over je computer, smartphone, software of internetverbinding? Dan kun je terecht bij de aanwezige deskundigen. Ook is dit een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere HCC-leden en de activiteiten van de regio.

Woensdag10 juni – Werkgroep 3D Printing

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

3D-printen is inmiddels veel meer dan een technische hobby. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen gedeeld over printers, materialen, ontwerpsoftware en praktische toepassingen. Of je nu al een printer hebt of je eerst wilt oriënteren, je bent van harte welkom.

Woensdag 10 juni – Werkgroep Linux Mint

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

Linux Mint is een populair alternatief voor Windows. Tijdens deze bijeenkomst worden tips en ervaringen uitgewisseld over installatie, beheer en dagelijks gebruik van Linux. Ook voor wie overweegt de overstap naar Linux te maken, is dit een interessante avond.

Woensdag 10 juni – Werkgroep Genealogie

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

Ben je bezig met stamboomonderzoek of wil je meer weten over je familiegeschiedenis? De genealogiewerkgroep helpt je op weg met onderzoeksmethoden, online bronnen en genealogische software. Zowel beginners als gevorderden kunnen hier veel van elkaar leren.

Dinsdag 16 juni – Digitale Fotoclub (online)

20:00 - 22:30 uur > Online bijeenkomst

Fotografie en beeldbewerking staan centraal tijdens de bijeenkomst van de Digitale Fotoclub. Leden bespreken foto's, delen technieken en wisselen ervaringen uit over camera's, software en creatieve mogelijkheden. Het online karakter maakt deelname eenvoudig vanuit huis.

Dinsdag 16 juni – Senioreninloop

14:00 - 16:00 uur > Amstelveen

De Senioreninloop is bedoeld voor leden die in een ontspannen sfeer hulp willen krijgen bij digitale vragen. Of het nu gaat om een laptop, tablet, smartphone of internettoepassing: er is altijd iemand aanwezig die graag meedenkt en helpt.

Woensdag 24 juni – Algemene Bijeenkomst

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

Aan het einde van de maand is er opnieuw een algemene bijeenkomst. Net als op 10 juni kun je hier terecht voor vragen, advies en gezellig contact met andere HCC-leden uit de regio.

Woensdag 24 juni – Werkgroep IoT

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

Internet of Things (IoT) en domotica worden steeds populairder. Tijdens deze werkgroep staat het verbinden en automatiseren van apparaten centraal. Denk aan slimme verlichting, sensoren, Home Assistant en andere toepassingen voor een slim huis. Zowel beginners als ervaren gebruikers zijn welkom.

Woensdag 24 juni – Werkgroep Linux Mint

20.00 – 22.30 uur > Amstelveen

Ook eind juni komt de Linux Mint werkgroep weer bijeen. Een mooie gelegenheid om verder te praten over Linux, ervaringen uit te wisselen en hulp te krijgen bij technische vragen.

Voor ieder wat wils

Het programma van HCC!amsterdam laat zien hoe breed de interesses binnen HCC zijn. Van Linux tot fotografie, van genealogie tot 3D-printen en van digitale hulp tot domotica: er is vrijwel altijd een activiteit die aansluit bij jouw belangstelling.

Kom daarom eens langs bij een van de bijeenkomsten en ontdek zelf waarom kennis delen al jarenlang de kracht van HCC is. Je bent van harte welkom!

Controleer altijd de actuele agenda

Hoewel wij ernaar streven om alle activiteiten correct te vermelden, kunnen data, tijden, locaties of programmaonderdelen soms wijzigen. Ook kunnen er op korte termijn extra bijeenkomsten of presentaties worden toegevoegd.

HCC!amsterdam adviseert daarom om voorafgaand aan een bezoek altijd de actuele agenda op de website van HCC!amsterdam te raadplegen. Daar vind je de meest recente informatie over bijeenkomsten, eventuele wijzigingen en aanvullende details over de activiteiten.

Zo weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan en optimaal kunt genieten van alles wat HCC!amsterdam deze maand te bieden heeft.