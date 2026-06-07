Gratis wifi onderweg: gevaarlijk of valt het tegenwoordig mee?

Op vakantie, in de trein, op het vliegveld of in een café: gratis wifi is bijna overal beschikbaar. Veel mensen maken er dagelijks gebruik van, maar tegelijkertijd bestaat er al jaren een hardnekkige waarschuwing: gebruik nooit openbare wifi, want hackers kunnen alles zien wat je doet. Maar hoe groot is dat risico tegenwoordig nog werkelijk?

Het verrassende antwoord is dat openbare wifi-netwerken in 2026 vaak veiliger zijn dan hun reputatie doet vermoeden. Tegelijkertijd zijn er nog steeds risico's waar je rekening mee moet houden. De gevaren zijn alleen verschoven.

Vroeger was openbare wifi veel gevaarlijker

Tien tot vijftien jaar geleden was de waarschuwing volledig terecht. Veel websites gebruikten nog geen versleutelde verbindingen. Wie op hetzelfde wifi-netwerk zat, kon met relatief eenvoudige hulpmiddelen soms wachtwoorden, e-mails en andere gegevens onderscheppen.

Tegenwoordig ziet het internet er heel anders uit. Vrijwel alle grote websites gebruiken standaard HTTPS-versleuteling. Dat herken je aan het hangslotje in de adresbalk van je browser. Hierdoor worden gegevens tussen jouw apparaat en de website versleuteld verzonden. Zelfs wanneer iemand het netwerkverkeer opvangt, kan die persoon meestal niet zien wat je precies verstuurt of ontvangt.

Waar zitten de risico's dan nog wel?

Dat betekent niet dat openbare wifi volledig veilig is. Een van de bekendste risico's is het gebruik van nepnetwerken, ook wel "rogue hotspots" of "evil twins" genoemd. Cybercriminelen zetten daarbij een wifi-netwerk op met een naam die sterk lijkt op die van een hotel, luchthaven of café. Gebruikers denken verbinding te maken met het officiële netwerk, terwijl al hun verkeer via de aanvaller loopt.

Daarnaast kunnen aanvallers proberen malware te verspreiden of misbruik maken van apparaten die niet goed zijn bijgewerkt. Volgens beveiligingsexperts vormt een verouderd besturingssysteem tegenwoordig vaak een groter risico dan het openbare netwerk zelf.

Ook privacy speelt een rol. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat sommige openbare wifi-portalen gebruikersgegevens verzamelen, volgen en soms delen met externe partijen. Daarbij gaat het niet alleen om contactgegevens, maar soms ook om informatie over surfgedrag.

Heb je altijd een VPN nodig?

Veel VPN-aanbieders suggereren dat je zonder VPN vrijwel weerloos bent op openbare wifi. De werkelijkheid ligt genuanceerder. Een VPN voegt een extra beveiligingslaag toe en voorkomt onder meer dat netwerkbeheerders kunnen zien welke websites je bezoekt. Voor mensen die werken met vertrouwelijke bedrijfsinformatie of regelmatig reizen naar landen met internetcensuur kan een VPN een verstandige keuze zijn.

Voor de gemiddelde gebruiker die onderweg nieuws leest, sociale media gebruikt of een hotel boekt, biedt HTTPS tegenwoordig al een belangrijke basisbescherming. Dat betekent niet dat een VPN nutteloos is, maar wel dat het niet altijd noodzakelijk is.

Vijf praktische tips voor veilig gebruik

Wie openbare wifi gebruikt, kan de risico's aanzienlijk verkleinen met enkele eenvoudige maatregelen:

1. Controleer altijd de netwerknaam

Vraag bij een hotel, restaurant of luchthaven naar de officiële naam van het wifi-netwerk. Verbind niet automatisch met het sterkste signaal dat je ziet.

2. Let op het hangslotje

Controleer of websites HTTPS gebruiken voordat je inlogt of persoonlijke gegevens invoert. Geen hangslot? Dan is extra voorzichtigheid geboden.

3. Gebruik tweestapsverificatie

Met tweefactorauthenticatie (2FA) blijft een account beter beschermd, zelfs wanneer een wachtwoord onverhoopt in verkeerde handen valt.

4. Houd je apparaten up-to-date

Installeer beveiligingsupdates voor Windows, macOS, Android en iOS zo snel mogelijk. Veel aanvallen richten zich op bekende kwetsbaarheden waarvoor al lang een oplossing beschikbaar is.

5. Schakel automatisch verbinden uit

Veel smartphones en laptops verbinden automatisch met bekende netwerken. Dat is handig, maar kan ook risico's opleveren wanneer een aanvaller een netwerknaam nabootst.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is de belangrijkste les dat digitale veiligheid voortdurend verandert. Waar vroeger vooral het wifi-netwerk zelf het probleem vormde, ligt de nadruk tegenwoordig meer op goed apparaatbeheer, actuele software, sterke wachtwoorden en tweefactorauthenticatie.

Dat betekent ook dat paniek over openbare wifi meestal niet nodig is. Een beveiligde website, een actueel apparaat en gezond verstand bieden tegenwoordig al een sterke basisbescherming.

Het standpunt van HCC

HCC adviseert leden om openbare wifi-netwerken bewust te gebruiken, maar niet onnodig te vermijden. Gratis wifi kan een handige voorziening zijn tijdens reizen, evenementen en vakanties.

Belangrijker dan het netwerk zelf zijn tegenwoordig een bijgewerkt apparaat, het gebruik van HTTPS, sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie. Wie deze basismaatregelen toepast, verkleint de kans op problemen aanzienlijk.

Kortom: openbare wifi is niet risicoloos, maar ook niet de digitale jungle waarvoor het soms wordt gehouden. Een gezonde dosis alertheid brengt je vaak verder dan angst.