HCC!digitaalveilig alert: pas op voor nepaanbiedingen op Facebook en Instagram

De politie waarschuwt gebruikers van sociale media voor een sterke toename van nepadvertenties op onder meer Facebook en Instagram. In deze advertenties lijken bekende winkels enorme kortingen aan te bieden, maar in werkelijkheid gaat het vaak om oplichting. Consumenten die via zulke advertenties iets bestellen, raken in veel gevallen hun geld kwijt of ontvangen helemaal niets.

Volgens de politie maken criminelen steeds professioneler ogende nepwebshops. De websites lijken vaak sterk op die van echte winkels, inclusief logo’s, productfoto’s en vertrouwde kleuren. Daardoor is het voor veel mensen lastig om direct te herkennen dat het om fraude gaat.

Niet alleen Facebook en Instagram

Hoewel Meta-platforms zoals Facebook en Instagram het vaakst genoemd worden, zijn vergelijkbare oplichters ook actief via advertenties op Google, Snapchat en TikTok. Vooral aanbiedingen met extreem hoge kortingen trekken veel slachtoffers. De politie meldt dat sinds juni vorig jaar al 535 websites officieel zijn aangemerkt als criminele webwinkel. Meer dan de helft daarvan maakte reclame via Facebook of Instagram. Volgens de politie moeten platformen zoals Meta meer doen om dit soort advertenties sneller te verwijderen en beter te controleren.

Waarom deze advertenties zo gevaarlijk zijn

Veel nepwebshops spelen slim in op emoties en koopgedrag. Bekende trucs zijn:

* “Alleen vandaag 80% korting”

* “Faillissementsuitverkoop”

* “Laatste voorraad”

* Grote kortingen op populaire merken

* Nepreacties van zogenaamd tevreden klanten



Doordat advertenties steeds professioneler worden, klikken veel mensen zonder goed te controleren op de aanbiedingen.

Waar kun je op letten?

HCC adviseert leden om extra voorzichtig te zijn bij opvallend goedkope aanbiedingen op sociale media. Controleer altijd:

* Of het webadres exact klopt

* Of er contactgegevens en een echt adres vermeld staan

* Of de webshop onafhankelijke reviews heeft

* Of betalen alleen via onbekende methodes mogelijk is

* Of de aanbieding misschien “te mooi om waar te zijn” lijkt



Wees ook voorzichtig met advertenties die rechtstreeks vanuit sociale media openen zonder dat je bewust naar een bekende webshop bent gegaan. Gebruik bij voorkeur veilige betaalmethoden zoals een creditcard of betaaldiensten met kopersbescherming. Daarmee is de kans groter dat je geld terugkrijgt als het toch misgaat.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden zal deze waarschuwing herkenbaar klinken. Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met advertenties die er betrouwbaar uitzien, maar in werkelijkheid bedoeld zijn om geld of persoonlijke gegevens buit te maken. Vooral via sociale media gaat dit tegenwoordig razendsnel. Dankzij slimme technieken, professioneel ontworpen websites en soms zelfs AI-gegenereerde teksten of afbeeldingen worden nepwebshops steeds moeilijker te herkennen.

Voor HCC-leden is het daarom extra belangrijk om bewust en kritisch met online aanbiedingen om te gaan. Dat geldt niet alleen voor aankopen via Facebook of Instagram, maar eigenlijk voor alle advertenties op internet. Een aanbieding die uitzonderlijk goedkoop lijkt, verdient altijd extra controle.

HCC adviseert leden om bij twijfel eerst zelf onderzoek te doen voordat er besteld wordt. Zoek bijvoorbeeld handmatig naar de officiële website van een winkel in plaats van direct op een advertentie te klikken. Controleer daarnaast altijd het webadres zorgvuldig. Oplichters gebruiken vaak domeinnamen die sterk lijken op bekende merken, met kleine afwijkingen of extra letters.

Ook ouderen en minder ervaren internetgebruikers lopen verhoogd risico. Binnen families en verenigingen kan het daarom verstandig zijn om elkaar actief te waarschuwen voor verdachte advertenties en nepwinkels. Juist die onderlinge kennisdeling past goed bij de doelstelling van HCC: elkaar helpen om veiliger en slimmer met digitale technologie om te gaan.

Daarnaast blijft goede beveiliging belangrijk. Zorg voor actuele antivirussoftware, gebruik sterke unieke wachtwoorden en schakel waar mogelijk tweestapsverificatie (2FA) in. Hoewel dit nepwebshops niet direct voorkomt, verkleint het wel de kans op verdere schade wanneer gegevens toch in verkeerde handen vallen.

Wat kun je doen als je slachtoffer bent?

Ben je toch opgelicht? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank en doe aangifte bij de politie. Meld verdachte webshops daarnaast bij digitaalveilig@hcc.nl

Hoe sneller frauduleuze websites gemeld worden, hoe groter de kans dat ze offline gehaald kunnen worden voordat meer mensen slachtoffer worden.

Digitale veiligheid blijft belangrijk

Volgens HCC laat deze ontwikkeling opnieuw zien hoe belangrijk digitale weerbaarheid is. Criminelen maken steeds slimmer gebruik van sociale media, AI-technieken en professioneel ontworpen websites om consumenten te misleiden.

Juist daarom blijft het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar advertenties en aanbiedingen op internet — ook wanneer ze afkomstig lijken van bekende merken of winkels.