Malta biedt inwoners gratis AI-cursus en een jaar AI-abonnement

De regering van Malta start deze maand met een opvallend nationaal AI-programma. Alle inwoners van het eiland krijgen gratis toegang tot een AI-cursus en kunnen na afronding daarvan een jaar lang gebruikmaken van een betaald AI-abonnement zoals ChatGPT Plus of Microsoft Copilot.

Met het initiatief wil Malta voorkomen dat burgers achterblijven in de snel veranderende digitale wereld. Volgens de Maltese overheid moet kunstmatige intelligentie niet alleen beschikbaar zijn voor grote bedrijven of technische experts, maar juist voor de hele samenleving.

AI 4 All

Het programma draagt de naam “AI 4 All” en wordt georganiseerd via de Malta Digital Innovation Authority. De cursus bestaat uit meerdere modules die deelnemers stap voor stap kennis laten maken met kunstmatige intelligentie.

De eerste module richt zich op basiskennis over AI. Daarna volgen onderdelen over het dagelijks gebruik van AI en het inzetten van AI om te leren of productiever te werken. Daarnaast komen er aanvullende modules beschikbaar voor specifieke doelgroepen, zoals werkzoekenden en mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van toegankelijkheid.

Na het afronden van de cursus ontvangen deelnemers tijdelijk toegang tot een betaald AI-abonnement. Volgens de beschikbare informatie gaat het daarbij onder meer om:

* ChatGPT Plus van OpenAI;

* Microsoft 365 Personal met Copilot.

Het abonnement loopt één jaar.

Waarom kiest Malta hiervoor?

Volgens de Maltese minister van Economische Zaken, Silvio Schembri, wil het land ervoor zorgen dat iedere inwoner voldoende digitale vaardigheden ontwikkelt om mee te kunnen komen in de moderne samenleving. “Met deze cursus zorgen we ervoor dat iedere burger, ongeacht achtergrond of ervaring, de kans krijgt om het vertrouwen en de vaardigheden op te bouwen die nodig zijn om succesvol te zijn in een digitale wereld,” aldus de minister.

Malta noemt zichzelf het eerste land dat op deze schaal een samenwerking aangaat rondom AI-toegang voor burgers.

Opvallende keuze voor ChatGPT en Copilot

Waarom Malta specifiek heeft gekozen voor diensten van OpenAI en Microsoft is niet volledig duidelijk gemaakt. Ook is nog niet bekend in hoeverre andere AI-systemen of alternatieve AI-platforms binnen de cursus worden behandeld. Dat de overheid direct betaalde AI-abonnementen verstrekt, laat wel zien hoe serieus Malta kunstmatige intelligentie inmiddels neemt. Veel AI-functies zijn tegenwoordig alleen beschikbaar via betaalde versies van diensten zoals ChatGPT Plus of Microsoft Copilot.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Het initiatief van Malta laat zien hoe snel kunstmatige intelligentie onderdeel wordt van het dagelijks leven. Waar AI enkele jaren geleden nog vooral een technisch onderwerp was, zien steeds meer overheden en organisaties AI inmiddels als een basisvaardigheid — vergelijkbaar met internetgebruik of digitale geletterdheid. Ook binnen HCC groeit de belangstelling voor AI sterk. Tijdens bijeenkomsten, lezingen en workshops komen onderwerpen zoals ChatGPT, Copilot, beeldgeneratie, privacy, automatisering en veilig AI-gebruik steeds vaker aan bod.

Voor HCC-leden is vooral interessant dat Malta nadrukkelijk inzet op brede toegankelijkheid. Het idee dat niet alleen experts, maar juist gewone burgers AI leren gebruiken, sluit aan bij een ontwikkeling die ook in Nederland zichtbaar wordt. Tegelijkertijd blijft kritisch nadenken belangrijk. AI biedt veel mogelijkheden, maar roept ook vragen op over privacy, auteursrechten, betrouwbaarheid van informatie en afhankelijkheid van grote technologiebedrijven.

AI wordt steeds normaler

Steeds meer software, zoekmachines, smartphones en online diensten krijgen AI-functionaliteit ingebouwd. Daardoor zullen veel mensen de komende jaren vrijwel dagelijks met AI in aanraking komen — soms zonder het direct te merken. Het Maltese initiatief laat zien dat sommige landen nu al proberen hun bevolking actief voor te bereiden op die toekomst. Of andere Europese landen vergelijkbare programma’s gaan opzetten, zal de komende jaren moeten blijken.