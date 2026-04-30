WhatsApp stopt op oudere Android-telefoons: wat betekent dit voor jou?

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en dat geldt ook voor software. WhatsApp heeft aangekondigd dat het binnenkort stopt met de ondersteuning van oudere Android-toestellen. Gebruik je nog een smartphone met Android 5.0 of 5.1 (Lollipop)? Dan heb je tot 8 september 2026 om actie te ondernemen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Na 8 september werkt WhatsApp niet meer op toestellen met Android 5.0 of 5.1. Je krijgt dan een melding dat jouw Android-versie niet langer wordt ondersteund. De app zelf zal niet meer functioneren, waardoor je geen berichten meer kunt versturen of ontvangen.

De chatgeschiedenis raak je niet zomaar kwijt: als je back-ups hebt ingeschakeld, kun je deze overzetten naar een nieuw toestel. Dat maakt de overstap een stuk eenvoudiger.

Welke toestellen worden geraakt?

Het gaat om alle smartphones die draaien op Android 5 Lollipop. Dat zijn inmiddels behoorlijk oude toestellen (uit circa 2014–2015). Enkele bekende voorbeelden zijn:

- Samsung Galaxy S4-serie en Galaxy Note 3

- Samsung Galaxy S5 mini

- HTC One (M7), Desire 816

- Google Nexus 4 en Nexus 7

- LG G2 en G3s



Gebruik je een toestel met Android 6.0 (Marshmallow) of nieuwer? Dan kun je WhatsApp voorlopig nog blijven gebruiken.

Waarom stopt WhatsApp hiermee?

De beslissing ligt niet alleen bij WhatsApp-moederbedrijf Meta Platforms. De belangrijkste oorzaak is Google. De zogeheten Play Services – essentiële achtergrondsoftware voor Android-apps – werken binnenkort niet meer op versies ouder dan Android 6.0. Daardoor kunnen apps zoals WhatsApp simpelweg niet meer goed functioneren. Meta heeft de ondersteuning voor Android 5 zelfs opvallend lang in stand gehouden; veel andere apps werken al jaren niet meer op deze versie.

Veiligheid: de echte reden om te upgraden

Los van WhatsApp is er een belangrijker punt: veiligheid. Toestellen met Android 5 ontvangen al jaren geen beveiligingsupdates meer. Dat betekent dat kwetsbaarheden niet worden opgelost en je gegevens risico lopen. Het gebruik van zulke oude software wordt daarom sterk afgeraden. Niet alleen voor WhatsApp, maar voor alles wat je met je smartphone doet – van e-mail tot internetbankieren.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden zal dit geen verrassing zijn, maar mogelijk gebruik jij of iemand in je omgeving nog een ouder toestel. Ons advies:

- Controleer welke Android-versie je gebruikt

- Maak altijd een back-up van WhatsApp

- Overweeg tijdig een nieuwer toestel (Android 8 of hoger is een veilige keuze)

- Help eventueel familieleden of kennissen bij de overstap



Een smartphone is allang geen luxe meer, maar een belangrijk onderdeel van je digitale veiligheid. En daar hoort ook actuele software bij.

Heb je vragen over het overstappen of het maken van back-ups? Neem gerust contact op met een van de HCC-interessegroepen of kom langs op een bijeenkomst – we helpen je graag verder.