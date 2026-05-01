Hoofdbestuur van HCC en de medewerkers van het Verenigingsbureau

HCC
Team HB en VB

HCC heeft vele regio’s in Nederland en Vlaanderen en vele Interessegroepen die worden geleid door enthousiaste vrijwilligers. Zij krijgen ondersteuning van de medewerkers op het Verenigingsbureau in Haarlem en van het Hoofdbestuur van HCC. Maar wie zijn zij?

Esther Arntz 250x250 Esther Arntz-de Jong is coördinator Ledenadministratie bij HCC. Ze houdt zich onder andere bezig met contact met de leden en het overzien van de processen van de Ledenadministratie.
Nina Bruin 250x250 Nina Bruin is medewerker Ledenadministratie en AVG-officer bij HCC. Dit laatste betekent dat zij gevraagd en ongevraagd adviseert op alle gebieden die te maken hebben met privacy.
Bart van Cleef 250x250 Bart van Cleef is algemeen bestuurslid in het Hoofdbestuur van HCC, waar hij zich onder meer bezighoudt met de vele Interessegroepen.
Rob Coenraads 120x120 Rob Coenraads is hoofdredacteur/uitgever van PC-Active, het verenigingsmagazine van HCC, en daarmee voor velen het meest herkenbare gezicht van HCC
Wim Hendriks 250x250 Wim Hendriks is administrateur bij de afdeling FinAd, verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële zaken, men tevens de eerste contactpersoon voor Verenigingszaken
Henk van Leersum Henk van Leersum is penningmeester binnen het Hoofdbestuur
Marco Mekenkamp

Marco Mekenkamp is eindredacteur van PC-Active, medewerker communicatie HCC en websitebeheerder hcc.nl en pcactive.nl
Nader Sadrizadeh 250x250 Nader Sadrizadeh is medewerker financiële administratie en zorgt ervoor dat Regio’s en Interessegroepen zonder financiële zorgen hun activiteiten kunnen organiseren
Wijnand van Swaaij 120x120 Wijnand van Swaaij is voorzitter/secretaris van het Hoofdbestuur 
Petra Waaijer 250x250 Petra Waaijer is coördinator Algemene Zaken

 

Dit is niet alleen een leuk team van mensen, voor elke persoon kan in de functieomschrijving ook 'manusje-van-alles' worden toegevoegd. Niemand is namelijk te beroerd om zaken op te pakken die buiten de feitelijke functieomschrijving ligt. De saamhorigheid in de groep is groot, en dat is zeker ook te merken wanneer deze mensen tezamen verschijnen op evenementen zoals de HCC!kennisdag.

