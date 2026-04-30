Taylor Swift beschermt stem en uiterlijk tegen AI-misbruik

De Amerikaanse popster Taylor Swift neemt nieuwe stappen om misbruik van haar identiteit door kunstmatige intelligentie (AI) tegen te gaan. Volgens entertainmentwebsite Variety heeft haar bedrijf onlangs drie aanvragen voor merkbescherming ingediend bij het Amerikaanse patent- en merkenbureau.

Twee van deze aanvragen richten zich specifiek op haar stem. Het gaat om de zinnen “Hey, it’s Taylor Swift” en “Hey, it’s Taylor”. Daarnaast is er een aanvraag gedaan voor een iconische afbeelding van de zangeres, waarop zij te zien is met een roze gitaar, gekleed in een kleurrijk glitterpak en zilveren laarzen. Dit soort herkenbare elementen worden steeds vaker gebruikt in AI-gegenereerde content, vaak zonder toestemming van de persoon zelf.

Hoewel er vanuit het management van Swift geen officiële toelichting is gegeven, gaan experts ervan uit dat deze aanvragen bedoeld zijn om meer juridische mogelijkheden te creëren tegen AI-misbruik. Door specifieke kenmerken zoals stem en uiterlijk als merk vast te leggen, kan er mogelijk breder worden opgetreden tegen ongewenste toepassingen, zoals deepfakes, nepadvertenties of AI-gegenereerde muziek.

Eerder zette acteur Matthew McConaughey al vergelijkbare stappen. Zijn juridische team gaf aan dat merkbescherming extra handvatten biedt, bijvoorbeeld om ook op te treden tegen misbruik in beelden of video’s waarbij geen direct commercieel product wordt verkocht. Dat is een belangrijk verschil met traditionele auteursrechten, die vaak beperkter zijn in hun reikwijdte.

De noodzaak van dit soort maatregelen blijkt uit eerdere incidenten. Zo werd Taylor Swift zelf slachtoffer van AI-gegenereerde nepbeelden die op grote schaal online werden verspreid, onder andere via sociale media zoals X. Deze beelden werden tientallen miljoenen keren bekeken voordat ze uiteindelijk werden verwijderd.

Wat betekent dit voor jou als HCC-lid?

De stap van Taylor Swift laat zien hoe snel AI zich ontwikkelt en welke risico’s daarbij komen kijken. Het wordt steeds eenvoudiger om stemmen, beelden en zelfs complete persoonlijkheden na te bootsen. Dit raakt niet alleen beroemdheden, maar kan in de toekomst ook gewone gebruikers treffen.

Voor HCC-leden is dit een belangrijk signaal om alert te blijven:

- Controleer altijd de herkomst van audio en video

- Wees kritisch op “te perfecte” of opvallende content

- Deel geen verdachte of mogelijk gemanipuleerde beelden

- Bescherm je eigen digitale identiteit waar mogelijk



Tegelijkertijd laat deze ontwikkeling zien dat wet- en regelgeving nog volop in beweging is. Nieuwe juridische instrumenten, zoals merkbescherming van stem en uiterlijk, kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de bescherming tegen AI-misbruik.

De discussie over AI, auteursrecht en digitale identiteit zal de komende jaren alleen maar toenemen. HCC blijft deze ontwikkelingen volgen en informeren, zodat leden goed voorbereid zijn op de kansen én risico’s van deze technologie.