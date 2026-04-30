CompUfair 9 mei: ontdek, leer en ontmoet. Voor iedereen met interesse in digitale technologie

Op zaterdag 9 mei van 10.00 tot 15.00 uur vindt opnieuw de CompUfair plaats in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Dit evenement, georganiseerd door HCC!compusers voor en door HCC-leden, is al jaren een vaste ontmoetingsplek voor iedereen met interesse in computers, digitale technologie en alles wat daarbij komt kijken. Of je nu komt om kennis op te doen, vragen te stellen of gewoon om anderen te ontmoeten: de CompUfair is er voor iedereen.

Vanaf 10.15 uur start een uitgebreid en gevarieerd lezingenprogramma. Een bijzondere bijdrage komt van de politie, die in een dubbele sessie ingaat op digitale veiligheid en cybercriminaliteit. Actuele thema’s die iedereen raken en waar je direct praktische inzichten uit kunt halen. Daarnaast kun je kiezen uit sessies over het gratis en veelzijdige fotobewerkingsprogramma GIMP, een praktische workshop waarin je leert hoe je Linux installeert op jouw eigen (oudere) computer, en een lezing over hoe kunstmatige intelligentie je kan helpen bij fotobewerking.

In het tweede lezingenblok, vanaf 11.15 uur, staan opnieuw uiteenlopende onderwerpen centraal. Zo krijg je inzicht in het gebruik van AI bij het maken van audiofragmenten en neemt een andere spreker je mee in het ontwerpen van elektronische schakelingen en printed circuit boards met behulp van moderne software – technieken die steeds toegankelijker worden voor hobbyisten.

Na een korte pauze gaat het programma om 13.00 uur verder met opnieuw vier lezingen. Je kunt je laten meenemen in de wereld van 3D-printen, je verdiepen in Linux Mint met praktische tips en trucs, of kennismaken met de vele mogelijkheden van Arduino. Ook komt MeshCore uitgebreid aan bod: een innovatieve manier om via LoRa-radiofrequenties berichten te versturen zonder afhankelijk te zijn van internet.

Het laatste lezingenblok om 14.00 uur biedt opnieuw verdieping. Je krijgt uitleg over de Python-cursus, leert hoe je zelf een NAS-server kunt bouwen met bijvoorbeeld een oude computer of een Raspberry Pi, en ontdekt hoe je MeshCore kunt combineren met domotica-oplossingen zoals Home Assistant. Daarmee laat de CompUfair zien hoe breed en actueel het aanbod binnen HCC is.

Naast de lezingen is er volop gelegenheid om langs de verschillende stands te lopen. Daar kun je terecht met vragen, voor praktische hulp of gewoon voor een goed gesprek met andere bezoekers. Er zijn diverse demonstraties, zoals live 3D-printen bij HCC!3D. In de stand van HCC!apple kun je kennismaken met de nieuwste MacBooks en het Studio Display XDR, die tijdelijk beschikbaar zijn gesteld door Apple Nederland. Bij HCC!domotica zie je toepassingen met onder andere Node-RED en MeshCore. Ook liefhebbers van modeltreinen, videobewerking en fotografie kunnen hun hart ophalen bij de aanwezige specialisten.

Bij binnenkomst meld je je bij de balie; als HCC-lid ontvang je een bon voor een gratis consumptie. Ben je nog geen lid, maar wel geïnteresseerd? Op de CompUfair kun je tegen een aantrekkelijk tarief lid worden, waarbij je jook nog jouw huisgenoten gratis kunt aanmelden.

De CompUfair vindt plaats aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

Parkeren is gratis. Zet ook alvast zaterdag 7 november in jouw agenda voor de volgende editie.

Meer informatie en het laatste nieuws vind je op de website van CompUsers. We zien je graag op 9 mei!