In diverse media werd gemeld dat het gevreesde blauwe Windows-scherm - het 'blue screen of death' (bsod) - gaat verdwijnen. Dit scherm wordt getoond wanneer Windows tegen een onverwachte fout aanloopt en de computer herstart dient te worden. Maar gaat het blauwe scherm echt verdwijnen?

Op verschillende plekken lezen we dat het definitief is dat het bekende/beruchte blauwe scherm gaat verdwijnen. Echter... Microsoft heeft dat helemaal niet gezegd. Het misverstand is mogelijk ontstaan omdat Microsoft in een blogpost laat weten dat het scherm gaat veranderen. In Windows Insiders (een community van gebruikers die vroege testversies van Windows kunnen gebruiken en feedback kunnen geven aan Microsoft) is het scherm groen. Maar belangrijker is dat de verdietige smiley en de QR-code die leidde naar meer informatie mover het probleem zijn verdwenen. Of het blauwe scherm inderdaad zal verdwijnen, moeten we nog even afwachten.

Het blauwe scherm zoals we dat nu kennen...





... en het groene scherm in het Windows Insider Programma