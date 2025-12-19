Mobiel dataverbruik in Nederland bereikt opnieuw recordhoogte

Het mobiele dataverbruik in Nederland is in het derde kwartaal van 2025 opnieuw sterk gestegen en heeft een recordniveau bereikt. Dat blijkt uit de meest recente Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Volgens de toezichthouder verbruikten Nederlanders in de periode juli-september gezamenlijk 817 miljoen gigabyte aan mobiele data. Dit is bijna veertien procent meer dan in het tweede kwartaal van het jaar, toen het dataverbruik eveneens al fors was toegenomen met zestien procent. Daarmee zet de trend van kwartaal op kwartaal groei zich voort.

Naast het mobiele gebruik geeft de Telecommonitor ook inzicht in andere ontwikkelingen op de telecommarkt. Zo zijn er inmiddels meer dan 8,7 miljoen glasvezelverbindingen aangelegd in Nederland, en hebben ruim 3,4 miljoen huishoudens een abonnement op een glasvezelverbinding afgesloten. Het aantal abonnees groeide met 1,5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, wat iets lager is dan de groei in de voorgaande periode.

De cijfers tonen ook aan dat de vaste telefonie blijft krimpen: het aantal huishoudens en bedrijven met een vaste telefoonlijn daalde verder, van ruim 3,8 miljoen in het tweede kwartaal naar ruim 3,7 miljoen in het derde kwartaal van 2025. Op de mobiele markt behouden de grote spelers zoals KPN en Odido hun leidende positie.

De ACM publiceert elk kwartaal deze monitor om trends in de telecomsector in kaart te brengen op basis van gegevens van de belangrijkste marktpartijen. De Telecommonitor dient als belangrijke bron voor analyses over het gebruik van mobiele diensten, breedband, vaste telefonie en televisie in Nederland.