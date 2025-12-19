Hogere boetes en strengere regels voor vlogfamilies

Het demissionaire kabinet heeft een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd dat gericht is op het beschermen van kinderen die voorkomen in reclame-vlogs met een groot bereik. Ouders en voogden van kinderen onder de dertien jaar die deelnemen aan vlogs of online content op sociale media met minimaal 50.000 volgers, moeten voortaan een ontheffing aanvragen bij de Arbeidsinspectie. Deze maatregel moet kinderen beter beschermen tegen de gevaren van intensieve online-activiteiten en wordt gekoppeld aan hogere boetes voor overtredingen van de regels.

Staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie benadrukt dat kinderen in commerciële content serieuze mentale risico’s kunnen lopen zoals faalangst, stress of depressieve gevoelens. Daarom wil het kabinet kinderen die in vlogs te zien zijn onder de Arbeidstijdenwet brengen en aansluiten bij bestaande regels voor artiestenwerk onder de dertien jaar, zoals die gelden voor films en musicals. Voor kinderen tussen 13 en 15 jaar blijft geen ontheffing verplicht, maar gelden wel wettelijke arbeids- en rusttijden.

Volgens het voorstel moeten ouders die een ontheffing aanvragen er actief voor zorgen dat hun kind geen negatieve effecten ondervindt van het vloggen en voldoende tijd heeft voor ontspanning, studie en sport. De Arbeidsinspectie krijgt de taak om de aanvragen te beoordelen en te controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Momenteel liggen de boetes voor overtredingen tussen 1.000 en 2.000 euro, maar door een korting betalen ouders tot nu toe slechts een kwart van dat bedrag. Die korting vervalt onder de nieuwe regels en staatssecretaris Nobel bekijkt bovendien of de boetes verder verhoogd kunnen worden om de naleving te verbeteren.

Om ouders beter te informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen van commerciële vlogs start het kabinet begin volgend jaar een voorlichtingscampagne. Binnen zes maanden moet het wetsvoorstel openbaar worden gemaakt voor consultatie, waarmee een volgende stap in de wetgevingsprocedure wordt gezet.