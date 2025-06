Kabinet investeert 70 miljoen euro in AI-fabriek Groningen: ‘Van vuur en staal naar bits en bytes’

Het kabinet steekt 70 miljoen euro in een AI-fabriek in Groningen. Deze innovatiehub moet Nederland minder afhankelijk maken van buitenlandse technologie en Defensie versterken met geavanceerde kunstmatige intelligentie.

De ministeries van Economische Zaken en Defensie investeren gezamenlijk 70 miljoen euro in een nieuwe AI-fabriek in Groningen. Deze zogeheten innovatiehub wordt een plek waar bedrijven, onderzoekers en overheden samenwerken aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). De Tweede Kamer is hierover vanochtend geïnformeerd via een brief van minister Vincent Karremans (EZ) en staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie).

De AI-fabriek moet Europa en Nederland minder afhankelijk maken van AI-ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China. In Groningen komt een broedplaats voor experimenten met AI-toepassingen, veilige dataopslag en de inzet van een supercomputer met enorme rekenkracht. De technologie kan onder meer worden ingezet bij het detecteren van cyberaanvallen of het verbeteren van militaire operaties.

Naast de rijksinvestering is er 60 miljoen euro gereserveerd vanuit de ‘Nij Begun’-middelen van Groningen en Noord-Drenthe. Bovendien is er een Europese subsidieaanvraag ingediend ter waarde van nog eens 70 miljoen euro. Als alles volgens planning verloopt, opent het expertisecentrum in 2026. Eind dat jaar moet de supercomputer operationeel zijn.

De locatie Groningen is gekozen vanwege de aanwezige technische kennis, het netwerk van innovatieve bedrijven en de beschikbaarheid van capaciteit op het elektriciteitsnet.

“AI verandert de oorlogsvoering nu al voorgoed”, aldus demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman. “Als het woord game changer ergens op z’n plaats is, dan is het hier. We maken een fundamentele shift: van vuur en staal naar bits en bytes. [...] Dankzij onze forse inzet, waaronder een substantiële bijdrage van Defensie, maken wij deze stap mogelijk. Daarmee bouwen we niet alleen aan militaire innovatie, maar ook aan Nederlands digitale en strategische autonomie.”