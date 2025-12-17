Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst HCC!ai

De Interessegroep AI start het jaar 2026 met een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 3 januari. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en vooruit te kijken naar nieuwe ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. De bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot circa 12.30 uur in De Dissel in Hooglanderveen, met aansluitend in de middag diverse sessies.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst staat ontmoeting centraal. In een informele en gezellige sfeer, met koffie en iets lekkers, is er ruimte om elkaar de beste wensen over te brengen en samen terug te blikken op de AI-bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over wat zij hebben geleerd, hoe zij de bijeenkomsten hebben ervaren en welke onderwerpen zij in de toekomst verder willen verkennen. Ook ideeën en voorstellen om de activiteiten van de Interessegroep AI verder te verbeteren zijn welkom. De bijeenkomst heeft nadrukkelijk geen formeel karakter: er zijn geen presentaties of vergaderingen, maar open gesprekken en aandacht voor elkaars verhalen.

De Interessegroep AI bestaat al sinds 1987 en heeft zich de afgelopen jaren vernieuwd door de snelle ontwikkeling van AI-toepassingen. Na de opkomst van ChatGPT in 2023 werd de structuur aangepast en sinds 1 februari 2025 bestaat de groep uit twee gespecialiseerde werkgroepen: AI-techniek en AI-gebruik. Maandelijks worden er twee bijeenkomsten georganiseerd in De Dissel. De werkgroep AI-techniek richt zich vooral op de achterliggende technologie, terwijl de werkgroep AI-gebruik focust op praktische toepassingen van AI in het dagelijks leven.

Na afloop van de nieuwjaarsbijeenkomst zijn deelnemers welkom om om 13.00 uur aan te sluiten bij een van de middagsessies. In de sessie AI-techniek start de groep met een gezamenlijke inventarisatie van onderwerpen die de deelnemers willen bespreken. Vervolgens worden ideeën, ervaringen, tips en informatie uitgewisseld over uiteenlopende aspecten van AI. Als de techniek het toelaat, is deze sessie ook online te volgen.

De middagsessie AI-gebruik kent twee parallelle groepen. In de eerste groep staat het praktisch gebruik van AI centraal. Deelnemers delen hun ervaringen met AI-tools zoals chatbots en oefenen samen op hun eigen laptop. Er is ruimte voor vragen, het uitwisselen van tips en het bespreken van nieuwe mogelijkheden, zoals het leren van nieuwe vaardigheden, het laten maken van presentaties of het analyseren van grote documenten en video’s met behulp van AI. De sessie is laagdrempelig en ook beginners zijn van harte welkom.

De tweede groep binnen AI-gebruik richt zich op het experimenteren met AI-agents. Hierbij wordt gekeken naar toepassingen voor dagelijks gebruik, zoals persoonlijke assistenten, huisautomatisering en ondersteuning voor ouderen. Tijdens deze sessie wordt onder meer aandacht besteed aan nieuwe technieken voor het koppelen en laten samenwerken van systemen, waaronder realtime communicatie binnen het Internet of Things. De nadruk ligt niet alleen op het bouwen van toepassingen, maar ook op het vergroten van het begrip van hoe AI werkt. Beginners kunnen deelnemen, al is enige voorbereiding aanbevolen door het downloaden van de presentatie van de vorige keer op ai.hcc.nl.