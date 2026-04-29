Veertig jaar .nl: van bierviltje tot miljoenen domeinnamen

Op 25 april 1986 werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het internet: de introductie van het Nederlandse .nl-domein. Veertig jaar later is het uitgegroeid tot een van de grootste landendomeinen ter wereld met meer dan 6 miljoen geregistreerde websites. Wat begon als een praktisch idee van enkele pioniers, groeide uit tot een essentieel onderdeel van onze digitale infrastructuur.

Het begin: een eenvoudig maar krachtig idee

De grondlegger van .nl is Piet Beertema, destijds systeembeheerder bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Hij diende in 1986 een aanvraag in voor een eigen Nederlandse landcode op internet – en kreeg al snel groen licht. Samen met collega Teus Hagen ontstond het idee voor nationale domeinen zelfs letterlijk op een bierviltje. Geïnspireerd door kentekenplaten kozen ze voor korte, herkenbare landcodes zoals .nl en .be.

In een tijd waarin internet nog sterk Amerikaans georiënteerd was, met domeinen als .edu, .gov en .com, was dit een belangrijke stap richting een internationaler en evenwichtiger internet.

Van één domein naar miljoenen

Het eerste geregistreerde adres was cwi.nl, voor de eigen organisatie. In de beginjaren beheerde Beertema het domein grotendeels zelf – een taak die toen nog overzichtelijk was.

Maar dat veranderde snel. Met de groei van internet nam ook het aantal aanvragen explosief toe. In 1996 werd daarom de SIDN opgericht, die sindsdien verantwoordelijk is voor het beheer van het .nl-domein. De groei is indrukwekkend:

- circa 1 miljoen domeinen in 2003

- 4 miljoen in 2010

- meer dan 6 miljoen vandaag



Daarmee behoort .nl tot de grootste landendomeinen ter wereld.

De kracht van eenvoud

Volgens Beertema lag de kracht van het systeem in de eenvoud: een duidelijke structuur waarbij verantwoordelijkheden worden verdeeld. Die opzet bleek toekomstbestendig en schaalbaar – precies wat nodig was voor de snelle groei van het internet.

Wat ooit begon als een overzichtelijk systeem, groeide uit tot een complex ecosysteem van bedrijven, organisaties en particulieren die allemaal online aanwezig willen zijn.

Trots op een Nederlandse internetinnovatie

Nederland was een van de eerste landen met een eigen domein en speelde daarmee een voortrekkersrol in Europa. Die vroege keuze heeft bijgedragen aan een sterke digitale infrastructuur waar we vandaag nog steeds van profiteren.

Zoals een van de grondleggers het treffend verwoordde: het is “een beetje uit de hand gelopen” – maar wel op een manier waar Nederland trots op kan zijn.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is de verjaardag van .nl meer dan een historisch feit. Het laat zien hoe belangrijk open standaarden, samenwerking en technische eenvoud zijn voor de ontwikkeling van het internet.

Het .nl-domein staat namelijk symbool voor:

- betrouwbaarheid en herkenbaarheid online

- een sterke Nederlandse digitale infrastructuur

- de kracht van Europese en nationale oplossingen



In een tijd waarin digitale onafhankelijkheid en data-soevereiniteit steeds belangrijker worden, is .nl relevanter dan ooit. Het laat zien dat innovatie niet altijd groot hoeft te beginnen – soms is een goed idee op een bierviltje genoeg om de digitale wereld blijvend te veranderen.

HCC feliciteert alle betrokkenen met deze bijzondere mijlpaal en kijkt met vertrouwen naar de toekomst van het Nederlandse internet.

(foto gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)