TikTok blijft inzet in diplomatiek pokerspel

Wat begon als een app voor filmpjes van vijftien seconden, is uitgegroeid tot een van de populairste platforms ter wereld en een heikel punt in de internationale politiek. De Chinese app TikTok (internationaal onderdeel van ByteDance) telt inmiddels ruim 170 miljoen gebruikers in de VS en honderden miljoenen in de rest van de wereld. Te groot dus om zomaar te verbieden, maar wel precies groot genoeg om een pion te worden in het diplomatieke spel tussen Washington en Beijing.

Nieuwe Amerikaanse TikTok-divisie

Na jaren van dreigementen, deadlines en rechtszaken lijkt er nu een oplossing in de maak. Er wordt gewerkt aan een aparte Amerikaanse versie van TikTok, in handen van een consortium van Amerikaanse bedrijven. Daarmee kan de dienst blijven bestaan in de VS, terwijl China zijn succesverhaal kan blijven presenteren als export van hoogwaardige technologie.

De discussie draait om meer dan alleen korte filmpjes. Het gaat om vertrouwen in digitale veiligheid, toegang tot data en vooral om economische macht. Voor China is TikTok een toonbeeld van technologische vooruitgang, voor de VS is het een risico én een kans om grip te houden op een immens populair platform.

Waarom dit ons raakt

TikTok is meer dan entertainment: het algoritme laat zien hoe krachtig slimme data-analyse kan zijn. Waar platforms als Facebook leunen op je netwerk, leert TikTok razendsnel van je kijkgedrag en stemt het aanbod daarop af. Dat verklaart waarom gebruikers er gemiddeld 35 uur per maand mee bezig zijn – meer dan met Instagram of Facebook.

Voor ons als techliefhebbers is TikTok daarmee ook een voorbeeld van hoe AI en data onze digitale wereld sturen. Niet alleen in politiek en economie, maar ook in ons dagelijks gebruik van apps en platforms.

Tips voor HCC-leden

Kijk kritisch naar algoritmes – Platforms sturen je aandacht. Vraag je af: wie bepaalt wat ik zie en waarom? Wees bewust van je data – Gratis apps kosten je niets in euro’s, maar wél in informatie die jij weggeeft. Vergelijk alternatieven – Probeer ook andere platforms of open-source alternatieven; zo ervaar je hoe verschillend algoritmes werken. Denk aan verslaving – Korte video’s zijn ontworpen om je vast te houden. Stel desnoods een limiet in voor jezelf of je kinderen. Blijf nieuwsgierig – TikTok is een casus van vandaag, maar morgen kan een ander platform dezelfde rol spelen.

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld ter informatie voor HCC-leden. Het bevat géén politiek standpunt en is gebaseerd op publiek beschikbare berichtgeving.