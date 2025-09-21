Zaterdag 27 september: Duik mee in de wereld van de Inmos Transputer op de HCC!retro-dag

Op zaterdag 27 september komt HCC!retro weer bij elkaar in Bilthoven. En dit keer staat er iets bijzonders op het programma: een uitgebreide presentatie over een processor die in de jaren tachtig zijn tijd ver vooruit was, de Inmos Transputer. Wie van retrocomputing houdt, mag deze dag eigenlijk niet missen. De Transputer was namelijk een revolutionaire chip, ontworpen om niet alleen taken sneller te doen, maar om meerdere taken tegelijk uit te voeren.

Terwijl de meeste processoren destijds draaiden om steeds krachtigere enkelvoudige CPU’s, koos Inmos voor een totaal andere aanpak: parallelle verwerking. Dat betekende dat je meerdere Transputers aan elkaar kon koppelen, zodat ze samenwerkten als een soort vroege supercomputer.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de presentatie nemen Jan Blok, Bram Vreugdenhil en Abraham Vreugdenhil je mee door de fascinerende geschiedenis en werking van de Transputer. Je krijgt inzicht in waarom deze processor destijds zo vernieuwend was en welke toepassingen er toen mee mogelijk waren.

En er is meer. Want een oude computer alleen is leuk, maar laten zien hoe je parallelle verwerking kunt inzetten, maakt het pas echt interessant. Het hoogtepunt van de presentatie is het onderdeel waarin wordt getoond hoe je met Transputers zelfs kunt Bitcoin minen. Je ziet met eigen ogen dat meer gekoppelde Transputers direct leiden tot betere prestaties. Het plan is om maar liefst drie werkende Transputer-systemen live te demonstreren op de HCC!retro-dag. Dat wordt dus niet alleen luisteren, maar ook echt beleven.

Programma van de dag

10:00 – Opening gebouw en welkom

12:00 – Lunch (zelf meenemen, maar wij zorgen voor de koffie en thee)

13:00 – Presentatie over de Inmos Transputer

15:30 – 16:00 – Afsluiting

Natuurlijk draait het niet alleen om de presentatie. De hele dag is er ruimte om samen te praten, oude en nieuwe hardware te bekijken en je eigen retroprojecten te laten zien. Want dat is waar HCC!retro voor staat: kennis delen, nostalgie beleven en gezelligheid met elkaar.

Waarom de Transputer nog steeds boeit

De Inmos Transputer is meer dan alleen een curiositeit uit de jaren ’80. Het idee van parallelle verwerking vormt de basis voor veel van de technologie die wij nu vanzelfsprekend vinden. Denk aan multicore-processoren, grafische kaarten die talloze taken tegelijk uitvoeren, en zelfs de high-performance computers die moderne AI-modellen trainen.

Met andere woorden: wie de Transputer begrijpt, begrijpt ook beter hoe de huidige digitale wereld werkt. Het is een stukje geschiedenis dat nog altijd doorwerkt in het heden.

Kom ook naar Bilthoven!

We zorgen voor koffie, thee en natuurlijk de bekende HCC!retro-sfeer. Jij zorgt voor de gezelligheid – neem gerust eigen projecten, bijzondere apparaten of gewoon je nieuwsgierigheid mee. Of je nu al jarenlang verzamelaar bent, een liefhebber van oude hardware of gewoon nieuwsgierig naar hoe revolutionair een processor uit de jaren ’80 kon zijn: je bent van harte welkom.

Dus noteer zaterdag 27 september in je agenda en kom naar Bilthoven voor een dag vol techniek, nostalgie en ontmoetingen. Samen maken we er weer een inspirerende HCC!retro-bijeenkomst van!

Hou wel altijd de HCC!retro-pagina in de gaten voor eventuele last-minute wijzigingen.

Wij kijken ernaar uit heel veel belangstellenden te verwelkomen in Bilthoven!