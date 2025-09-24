Starlink: van droom tot wereldwijde internetprovider

Het idee dat je op een afgelegen boerderij in Drenthe, een zeilboot op de Noordzee of zelfs in een hut in de Alpen toegang kunt hebben tot breedbandinternet, klinkt misschien als sciencefiction. Toch is dit precies wat Starlink tegenwoordig mogelijk maakt. Het satellietnetwerk van SpaceX, opgericht door Elon Musk, is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest besproken technologische innovaties van de afgelopen jaren. In dit artikel nemen we je mee in de ontstaansgeschiedenis van Starlink, leggen we uit hoe het systeem werkt, wat de kosten zijn, wat je nodig hebt om het te gebruiken en hoe betrouwbaar het nu werkelijk is.

Het ontstaan van Starlink

Het idee achter Starlink werd al in de vroege jaren 2010 bij SpaceX uitgewerkt. Elon Musk zag dat de wereld steeds meer afhankelijk werd van internetverbindingen, maar dat miljarden mensen nog altijd geen stabiel of betaalbaar internet hadden. Traditionele infrastructuur zoals glasvezel of 4G/5G-netwerken is in steden goed uit te rollen, maar in afgelegen gebieden veel te kostbaar. Musk stelde voor om duizenden kleine satellieten in een lage baan om de aarde te brengen, die samen een wereldwijd netwerk zouden vormen.

Waar eerdere satellietinternetdiensten gebruik maakten van enkele grote geostationaire satellieten (op ruim 35.000 kilometer hoogte), koos Starlink voor een zogenoemde constellatie van LEO-satellieten (Low Earth Orbit) op ongeveer 550 kilometer hoogte. Hierdoor wordt de vertraging (latency) veel kleiner en kan de snelheid wedijveren met kabel- en glasvezelnetwerken.

De eerste prototypes werden in 2018 gelanceerd. In 2019 kwamen de eerste batches operationele satellieten in de ruimte en sindsdien zijn er duizenden bijgekomen. Starlink heeft inmiddels meer dan 6.000 satellieten actief, en dat aantal groeit maandelijks. Daarmee is het project uitgegroeid tot de grootste satellietconstellatie ooit.

Hoe werkt Starlink?

Het principe achter Starlink is eigenlijk eenvoudig: je koopt een speciale satellietschotel (door gebruikers vaak liefkozend "Dishy" genoemd), die je op een vrije plek met goed zicht op de hemel plaatst. Deze schotel maakt automatisch verbinding met de Starlink-satellieten die op dat moment boven je vliegen.

De satellieten communiceren onderling via lasers en sturen de verbinding door naar grondstations die gekoppeld zijn aan het wereldwijde internet. Dit alles gebeurt razendsnel, zodat je nauwelijks merkt dat je niet via een kabel of zendmast bent verbonden.

De belangrijkste onderdelen zijn:

De satellietschotel : zelfrichtend, waterdicht en ontworpen voor buitengebruik.

: zelfrichtend, waterdicht en ontworpen voor buitengebruik. De router : sluit je aan op de schotel en verdeelt het internet in huis via WiFi.

: sluit je aan op de schotel en verdeelt het internet in huis via WiFi. Het satellietnetwerk: duizenden satellieten die continu in beweging zijn.

Doordat de satellieten zo laag vliegen en onderling verbonden zijn, kan Starlink veel lagere latency bieden dan klassieke satellietinternetdiensten. Waar oudere systemen vaak 600 ms vertraging hadden, ligt de latency bij Starlink tussen de 20 en 50 ms – vergelijkbaar met een DSL-verbinding.

Moet je altijd een schotel gebruiken?

Ja, op dit moment heb je voor Starlink altijd een speciale schotel nodig. Een gewone smartphone kan niet rechtstreeks verbinding maken met de satellieten. Waarom niet?

Starlink gebruikt frequenties en protocollen die veel krachtiger antennes vereisen dan in een telefoon passen.

De schotel bevat motoren en slimme elektronica die zichzelf continu richten op de juiste satellieten.

Je smartphone of laptop verbind je gewoon via WiFi met de router van Starlink, net zoals bij je huidige thuisnetwerk.

Met andere woorden: je kunt al je apparaten normaal blijven gebruiken, maar de schotel vormt altijd het onmisbare tussenstation.

Toekomstige ontwikkelingen: Direct to Cell

SpaceX werkt echter aan een grote vernieuwing: de Direct to Cell-technologie. Hiermee wordt het mogelijk dat gewone smartphones direct contact maken met de satellieten – zonder schotel.

De eerste tests lopen al in samenwerking met providers zoals T-Mobile in de VS.

De bedoeling is dat in de nabije toekomst (waarschijnlijk de komende jaren) telefoons zonder aanpassingen in noodgevallen of in afgelegen gebieden verbinding kunnen maken met Starlink.

In eerste instantie gaat het om basale diensten zoals SMS en beperkte data, later gevolgd door volledige breedbandverbindingen.

Voor Nederland en België is deze technologie nog niet beschikbaar, maar het is wel een ontwikkeling die nauwlettend gevolgd wordt. Het zou immers betekenen dat je nooit meer zonder bereik zit – zelfs niet midden op zee of in de bergen.

Thuis versus onderweg

Starlink kent verschillende varianten, afhankelijk van je gebruikssituatie:

Thuisgebruik (bijv. Drenthe): je plaatst een huisschotel op een dak of in de tuin. Deze maakt verbinding met de satellieten en geeft het signaal via de router door aan je smartphone, laptop of tablet. Ideaal voor mensen in buitengebieden waar geen glasvezel ligt.

je plaatst een huisschotel op een dak of in de tuin. Deze maakt verbinding met de satellieten en geeft het signaal via de router door aan je smartphone, laptop of tablet. Ideaal voor mensen in buitengebieden waar geen glasvezel ligt. Mobiel gebruik (campers, vrachtwagens, boten): hier gebruik je Starlink Mobility of Starlink Maritime. Deze versies van de schotel zijn sterker, waterdicht en ontworpen om in beweging toch een stabiele verbinding te houden. Ze worden vaak vast gemonteerd op voertuigen of schepen. Binnen in de camper of boot heb je dan gewoon een WiFi-router die internet uitzendt, precies zoals thuis.

Dus: of je nu midden in Drenthe zit of midden op de Noordzee, je gebruikt altijd een schotel én een router. Het verschil zit in de uitvoering: vast voor thuis, mobiel/maritiem voor onderweg.

De kosten van Starlink

Starlink is niet goedkoop, maar vergeleken met alternatieven in afgelegen gebieden vaak de enige haalbare optie. De prijsstelling kan per land verschillen, maar in Nederland en België gelden grofweg de volgende kosten (2025):

Apparaat (schotel + router): eenmalig € 450 – € 550.

eenmalig € 450 – € 550. Abonnement (standaard): € 65 – € 75 per maand.

€ 65 – € 75 per maand. Roaming of “Starlink Roam” abonnement: ca. € 100 – € 120 per maand, bedoeld voor wie het systeem onderweg wil gebruiken, bijvoorbeeld in een camper of op een boot.

Daarnaast zijn er zakelijke pakketten met hogere snelheden en prioriteit, maar die lopen al snel in de honderden euro’s per maand.

Waar sluit je een abonnement af?

In Nederland en België sluit je een Starlink-abonnement altijd rechtstreeks af bij Starlink zelf. Er zijn geen lokale providers of winkels die de dienst aanbieden.

Je gaat naar www.starlink.com

Je voert je adres in, zodat het systeem kan controleren of er dekking is.

Je kiest het type abonnement (standaard, Roam, zakelijk).

Je betaalt de apparatuur en de maandelijkse kosten rechtstreeks aan Starlink.

De apparatuur wordt bij je thuisbezorgd.

Het hele proces verloopt dus centraal via Starlink, zonder tussenpersonen.

Welke apparatuur heb je nodig?

Een gewone smartphone of computer kan gewoon via de Starlink-router verbinden; je hebt dus geen speciale telefoon nodig. Je koopt simpelweg het Starlink-pakket en sluit de meegeleverde router aan.

Belangrijkste vereisten:

Vrij zicht op de hemel. Bomen of gebouwen kunnen het signaal verstoren.

Bomen of gebouwen kunnen het signaal verstoren. Stroomvoorziening. De schotel en router verbruiken samen zo’n 50–75 watt.

De schotel en router verbruiken samen zo’n 50–75 watt. Plaatsing. Vaak op een dak, paal of in de tuin. Er zijn ook accessoires voor montage op campers of boten.

Bereik van de router

Je smartphone of laptop maakt verbinding via WiFi, niet rechtstreeks met de schotel. De afstand die je apparaat kan hebben tot de schotel hangt dus af van de router.

Binnen : gemiddeld 10 tot 20 meter, afhankelijk van muren en obstakels.

: gemiddeld 10 tot 20 meter, afhankelijk van muren en obstakels. Buiten / open veld : tot 30 à 40 meter, soms nog wat verder.

: tot 30 à 40 meter, soms nog wat verder. Voor grotere huizen of tuinen kun je het bereik uitbreiden met een mesh-systeem of extra WiFi-access points.

Kortom: je hoeft niet vlak naast de schotel te staan; het gebruik voelt hetzelfde als bij je huidige WiFi-netwerk.

Hoe betrouwbaar is Starlink?

De betrouwbaarheid is sterk verbeterd sinds de eerste testjaren. In de beginfase klaagden gebruikers nog over korte onderbrekingen wanneer satellieten buiten bereik vielen. Inmiddels is het netwerk zo dicht dat dit zelden voorkomt.

De belangrijkste factoren voor betrouwbaarheid zijn:

Weer: zware regen of sneeuw kan het signaal tijdelijk verzwakken, al is de schotel verwarmd om sneeuw te smelten.

zware regen of sneeuw kan het signaal tijdelijk verzwakken, al is de schotel verwarmd om sneeuw te smelten. Obstakels: bomen of gebouwen blokkeren het signaal.

bomen of gebouwen blokkeren het signaal. Netwerkbelasting: in gebieden met veel gebruikers kan de snelheid dalen.

In de praktijk halen de meeste gebruikers snelheden tussen de 50 en 250 Mbps, met pieken boven de 300 Mbps. Voor videostreaming, videogesprekken en online gamen is dit ruim voldoende.

Toepassingen wereldwijd

Starlink is inmiddels actief in meer dan 70 landen, waaronder vrijwel heel Europa, de VS, Canada, Australië en delen van Zuid-Amerika en Afrika. Het wordt gebruikt door:

Huishoudens op het platteland die geen toegang hebben tot glasvezel.

die geen toegang hebben tot glasvezel. Scheepvaart en luchtvaart , waar Starlink internet levert aan cruiseschepen en vliegtuigen.

, waar Starlink internet levert aan cruiseschepen en vliegtuigen. Hulporganisaties , die bij natuurrampen snel internet kunnen opzetten.

, die bij natuurrampen snel internet kunnen opzetten. Militaire toepassingen, zoals in Oekraïne, waar Starlink cruciaal is gebleken voor communicatie.

Kritiek en zorgen

Ondanks de voordelen, zijn er ook zorgen rond Starlink:

Ruimtepuin: zoveel satellieten verhogen de kans op botsingen. SpaceX beweert dat de satellieten automatisch uitwijken en na hun levensduur vanzelf verbranden in de atmosfeer.

zoveel satellieten verhogen de kans op botsingen. SpaceX beweert dat de satellieten automatisch uitwijken en na hun levensduur vanzelf verbranden in de atmosfeer. Astronomie: astronomen klagen dat de vele satellieten storende lichtsporen op hun opnames achterlaten. SpaceX werkt aan donkere coatings om dit te verminderen.

astronomen klagen dat de vele satellieten storende lichtsporen op hun opnames achterlaten. SpaceX werkt aan donkere coatings om dit te verminderen. Kosten en afhankelijkheid: niet iedereen kan zich Starlink veroorloven, en sommigen vinden het gevaarlijk dat zo’n cruciale infrastructuur in handen is van één bedrijf.

Starlink in Nederland en België

Ook in Nederland en België wordt Starlink steeds populairder, vooral onder mensen in buitengebieden waar glasvezel nog niet beschikbaar is. Daarnaast groeit het aantal campers en boten met Starlink-antennes, waardoor ook vakantiegangers altijd internet hebben.

Voor stedelingen met glasvezel is Starlink geen voordelig alternatief, maar wel een interessante backup. Een aantal bedrijven gebruikt Starlink al als noodlijn voor het geval hun vaste verbinding uitvalt.

De toekomst van Starlink

SpaceX wil de constellatie uitbreiden tot wel 12.000 satellieten en mogelijk zelfs 30.000 in de verre toekomst. Met zoveel satellieten wordt de dekking nog beter en de snelheid nog hoger.

Daarnaast wordt gewerkt aan Direct to Cell-technologie. Deze innovatie kan ervoor zorgen dat je in de toekomst met je smartphone rechtstreeks contact hebt met de satellieten, zonder schotel. Voor veel gebruikers kan dit een revolutie betekenen: altijd bereik, waar je ook bent.

Tips voor HCC-leden

Controleer je locatie: Starlink werkt overal, maar optimaal met vrij zicht op de hemel. Gebruik de Starlink-app om te checken of bomen of gebouwen het signaal blokkeren.

Starlink werkt overal, maar optimaal met vrij zicht op de hemel. Gebruik de Starlink-app om te checken of bomen of gebouwen het signaal blokkeren. Overweeg mesh-WiFi: Voor grotere huizen of tuinen kan een mesh-systeem handig zijn om het WiFi-signaal verder te verspreiden.

Voor grotere huizen of tuinen kan een mesh-systeem handig zijn om het WiFi-signaal verder te verspreiden. Let op het stroomverbruik: Voor boten of campers is het handig om te weten dat de set gemiddeld 50–75 watt gebruikt. Dit kan invloed hebben op accu’s of generatoren.

Voor boten of campers is het handig om te weten dat de set gemiddeld 50–75 watt gebruikt. Dit kan invloed hebben op accu’s of generatoren. Roaming slim gebruiken: Ga je veel reizen, kies dan voor Starlink Roam of Mobility. Daarmee heb je wereldwijd bereik, maar de kosten zijn hoger.

Ga je veel reizen, kies dan voor Starlink Roam of Mobility. Daarmee heb je wereldwijd bereik, maar de kosten zijn hoger. Houd ontwikkelingen in de gaten: Direct to Cell kan binnen enkele jaren een gamechanger worden. Voor nu blijft de schotel noodzakelijk, maar dit kan veranderen.

Conclusie

Starlink is in korte tijd uitgegroeid van een ambitieus experiment tot een serieuze internetprovider die miljoenen mensen verbindt. Het biedt vooral in afgelegen gebieden enorme voordelen en opent de deur naar een wereld waar internet letterlijk overal beschikbaar is.

Voor HCC-leden is het interessant om te volgen hoe deze technologie zich verder ontwikkelt. Of je nu kampeert met een Starlink-schotel op je camper, nadenkt over de implicaties voor astronomie en privacy, of nieuwsgierig bent naar de Direct to Cell-toekomst: het netwerk is een van de spannendste innovaties van onze tijd.

Starlink is niet goedkoop en niet perfect, maar het laat zien hoe ruimtevaart en internet steeds nauwer verweven raken. Het internet van de toekomst komt letterlijk uit de lucht.

Disclaimer:

Starlink is een commerciële dienst van SpaceX. Dit artikel is bedoeld ter informatie en bevat geen koop- of investeringsadvies. Controleer altijd de actuele voorwaarden, prijzen en beschikbaarheid via de officiële Starlink-website voordat je een abonnement afsluit.