Tijdelijke kortingsactie voor HCC-leden: haal nu extra voordelig je dronecertificaat

Drones worden steeds populairder. Of je nu prachtige luchtopnamen maakt tijdens vakanties, actief bent binnen fotografie of videobewerking, of gewoon hobbymatig vliegt: veilig en verantwoord vliegen wordt steeds belangrijker. De regels rondom drones zijn echter de afgelopen jaren flink aangescherpt en in veel situaties is een officieel dronecertificaat inmiddels verplicht.

Daarom vindt HCC het belangrijk dat leden goed op de hoogte zijn van de actuele regelgeving én beschikken over de juiste kennis en papieren. Een goede opleiding helpt niet alleen om problemen en boetes te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat je met meer vertrouwen, vrijheid en plezier kunt vliegen.

Om de drempel voor opleiding lager te maken, is HCC!drones een samenwerking aangegaan met Drone Class. Dankzij deze samenwerking kunnen alle HCC-leden tijdelijk profiteren van een aantrekkelijke kortingsactie. Tot en met zondag 21 juni 2026 ontvangen HCC-leden maar liefst 25 procent korting op een aantal populaire droneopleidingen die volledig online gevolgd kunnen worden. Hierdoor kun je de cursus eenvoudig thuis en in je eigen tempo afronden.

De actie geldt voor het A1-A3 certificaat en het A2 certificaat. Het A1-A3 certificaat is verplicht voor het vliegen met drones vanaf 250 gram en vormt voor veel recreatieve dronevliegers inmiddels de minimale vereiste om legaal binnen Europa te mogen vliegen. Het A2 certificaat is verplicht voor drones met een C2-label en vormt daarnaast een belangrijke aanvulling voor iedereen die het volledige EU-dronebewijs wil behalen en meer mogelijkheden wil hebben tijdens het vliegen. Uiteraard kunnen beide certificaten ook gecombineerd worden.

Binnen HCC merken we dat drones steeds vaker worden gebruikt voor fotografie, videobewerking, techniekprojecten en recreatief vliegen. Juist daarom wil HCC leden helpen om op een laagdrempelige en betaalbare manier goed voorbereid én verantwoord de lucht in te gaan.

De opleidingen van Drone Class zijn volledig online te volgen. Dat betekent dat je geen klassikale lessen hoeft te bezoeken en zelf kunt bepalen wanneer je studeert. Ideaal voor leden die flexibel willen leren naast werk, hobby’s of andere activiteiten.

Voor het verkrijgen van de korting heeft Drone Class een speciale actielink beschikbaar gesteld. Wanneer leden gebruikmaken van deze link, wordt de korting automatisch toegepast. Om de code te verkrijgen dient men eerst ingelogd te zijn bij HCC, dan wordt deze code heronder zichtbaar:

De kortingsactie loopt tot en met zondag 21 juni 2026. Daarna zullen HCC!drones en Drone Class de actie evalueren en bekijken welke nieuwe gezamenlijke activiteiten en acties mogelijk zijn. Meer informatie over de opleidingen en het gebruik van de kortingsactie is te vinden via de webshop van Drone Class.

Wil je veilig, verantwoord én volgens de regels vliegen? Dan is dit een uitstekend moment om jouw dronekennis samen met HCC officieel op orde te brengen en nóg meer uit je dronehobby te halen.