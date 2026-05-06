Slim bakken en slim afprijzen: AI helpt voedselverspilling terugdringen

Voedselverspilling is een hardnekkig probleem, zeker bij verse producten zoals brood. De houdbaarheid is beperkt, de vraag fluctueert sterk en het aanbod moet continu worden afgestemd op het koopgedrag van klanten. Albert Heijn zet daarom een nieuwe stap door kunstmatige intelligentie slim in te zetten: niet alleen bij het bakken van brood, maar ook bij het automatisch afprijzen ervan.

AI voorspelt vraag per winkel

Centraal in deze aanpak staat een intern ontwikkelde AI-oplossing die per winkel en per moment van de dag voorspelt hoeveel brood nodig is. Deze technologie houdt rekening met historische verkoopdata, weersinvloeden, lokale patronen en actuele trends. Daardoor kan nauwkeuriger worden bepaald hoeveel brood er moet worden afgebakken, wat overproductie aanzienlijk vermindert.

De AI-oplossing is geïntegreerd in de applicatie Bak, die sinds de zomer van 2025 in alle winkels wordt gebruikt. Medewerkers op de bakkerijafdeling krijgen hiermee concrete adviezen over hoeveel en wanneer zij moeten bakken. Het systeem kan gedurende de dag bijsturen, zodat het aanbod continu wordt afgestemd op de vraag.

De resultaten zijn indrukwekkend: alleen al in de tweede helft van 2025 leidde deze aanpak tot een vermindering van maar liefst 815.000 kilogram broodverspilling.

Dynamisch afprijzen tot 70% korting

Naast slimmer bakken zet Albert Heijn ook in op dynamisch afprijzen. Brood dat aan het einde van de dag overblijft, wordt automatisch stapsgewijs goedkoper. Kortingen kunnen oplopen tot 70%, afhankelijk van het tijdstip en de resterende houdbaarheid.

Klanten zien deze aanbiedingen terug in de app onder het concept ‘Laatste Kans Koopjes’, maar ook direct in de winkel via elektronische schapkaartjes. Zo wordt het aantrekkelijker om producten te kopen die anders mogelijk zouden worden weggegooid.

De landelijke uitrol van dit systeem op de broodafdeling is gestart op 4 mei en geldt inmiddels voor alle winkels in Nederland.

Technologie en duurzaamheid hand in hand

De combinatie van vraagvoorspelling en dynamische prijsstelling laat zien hoe technologie kan bijdragen aan duurzaamheid. Waar traditioneel vooral werd gekeken naar logistiek en inkoop, speelt data-analyse nu een centrale rol in het terugdringen van verspilling.

Volgens Sjoerd Holleman, Directeur Product, AI & Specialty Brands bij Albert Heijn, ligt daar precies de kracht van deze aanpak: technologie inzetten om zowel verspilling te verminderen als producten betaalbaar te houden voor klanten.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een mooi voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie steeds vaker praktisch wordt toegepast in het dagelijks leven. Het gaat hier niet om experimentele technologie, maar om concrete toepassingen die direct impact hebben op duurzaamheid, kosten en efficiëntie. Daarnaast laat deze ontwikkeling zien hoe data, algoritmes en automatisering samenkomen in een retailomgeving. Denk aan realtime prijsaanpassingen, voorspellende modellen en integratie met mobiele apps – allemaal onderwerpen die binnen de digitale wereld steeds relevanter worden.

Samen tegen verspilling

De aanpak op de broodafdeling maakt deel uit van een bredere strategie om voedselverspilling in de hele keten te verminderen. Albert Heijn werkt hiervoor samen met telers, leveranciers en consumenten. Het doel is ambitieus: in 2030 moet de verspilling in de eigen operaties met 50% zijn teruggebracht ten opzichte van 2016.

Met slimme inzet van AI en technologie wordt die doelstelling steeds realistischer. En voor consumenten betekent het niet alleen minder verspilling, maar ook vaker een aantrekkelijke korting op het juiste moment.

(foto gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)