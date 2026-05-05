Onderzoek: AI kan ADHD bij kinderen jaren voor diagnose voorspellen

Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel en vindt steeds vaker zijn weg naar de gezondheidszorg. Uit nieuw onderzoek, waar onder andere door Euronews over wordt bericht, blijkt nu dat AI mogelijk een belangrijke rol kan spelen bij het vroegtijdig herkennen van ADHD bij kinderen. Volgens de studie kan AI al jaren voor een diagnose signalen oppikken die wijzen op een verhoogd risico.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren. Naar schatting heeft ongeveer 8 procent van de kinderen en tieners ermee te maken. De aandoening uit zich vaak in concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Toch duurt het in veel gevallen jaren voordat een diagnose wordt gesteld, waardoor kinderen in die periode niet altijd de juiste begeleiding of ondersteuning krijgen.

AI als hulpmiddel bij vroege signalering

Onderzoekers van Duke Health hebben onderzocht of kunstmatige intelligentie kan helpen om ADHD eerder te herkennen. Daarbij maakten zij gebruik van elektronische patiëntendossiers, een bron die volgens de onderzoekers “een schat aan informatie” bevat. In deze dossiers staan gegevens over de ontwikkeling, gezondheid en gedragingen van kinderen vanaf hun geboorte. Voor het onderzoek werden medische gegevens van meer dan 140.000 kinderen geanalyseerd, zowel van kinderen met als zonder ADHD. Op basis daarvan werd een AI-model getraind om patronen te herkennen die mogelijk wijzen op een latere ADHD-diagnose. Het systeem bleek in staat om subtiele combinaties van ontwikkelings-, gedrags- en klinische signalen te detecteren die vaak al jaren vóór een officiële diagnose aanwezig zijn.

Opvallend is dat het model vooral bij kinderen vanaf ongeveer vijf jaar zeer nauwkeurig risico-inschattingen kon maken. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om al in een vroeg stadium extra aandacht te besteden aan kinderen die mogelijk ondersteuning nodig hebben.

Meer kansen door eerdere ondersteuning

Volgens de onderzoekers kan deze technologie bijdragen aan betere zorg en begeleiding. Wanneer kinderen eerder in beeld komen, kan sneller worden gestart met passende ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld helpen bij schoolprestaties, sociale ontwikkeling en het voorkomen van bijkomende problemen. Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat AI nadrukkelijk geen vervanging is van artsen of psychologen. Het is een hulpmiddel dat professionals kan ondersteunen bij het nemen van beslissingen, maar de uiteindelijke diagnose en behandeling blijven altijd mensenwerk.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze ontwikkeling laat goed zien hoe AI niet alleen invloed heeft op technologie, maar ook op de gezondheidszorg en het dagelijks leven. Voor HCC-leden is dit een interessant voorbeeld van hoe data-analyse en slimme algoritmes concrete maatschappelijke impact kunnen hebben.

Tegelijk roept dit soort toepassingen ook vragen op. Denk aan privacy van medische gegevens, betrouwbaarheid van algoritmes en de rol van technologie in gevoelige domeinen zoals de zorg. Juist dat maakt het belangrijk om als gebruiker goed geïnformeerd te blijven over zowel de kansen als de risico’s van AI.

De verwachting is dat dit soort toepassingen de komende jaren verder zullen worden ontwikkeld. Daarmee kan AI een steeds grotere rol gaan spelen in vroege signalering en preventieve zorg – mits zorgvuldig en verantwoord toegepast.