Microsoft introduceert gespecialiseerde AI-agent voor juristen in Word

Microsoft zet een volgende stap in de integratie van kunstmatige intelligentie in kantoorsoftware met de introductie van een nieuwe, gespecialiseerde AI-agent voor juristen. De zogenoemde Legal Agent in Microsoft Word is specifiek ontwikkeld voor complexe juridische werkzaamheden, zoals contractbeoordeling en het aanbrengen van redlines. De aankondiging werd gedaan door Sumit Chauhan en markeert een duidelijke verschuiving: van brede AI-tools naar domeinspecifieke oplossingen die nauw aansluiten op de praktijk.

Gericht op de juridische praktijk

Waar eerdere AI-oplossingen zoals Microsoft Copilot vooral generiek inzetbaar zijn, is deze nieuwe agent ontwikkeld in nauwe samenwerking met juristen. Het doel was helder: een tool bouwen die past bij de manier waarop juridische professionals daadwerkelijk werken, zonder concessies te doen aan nauwkeurigheid en controle.

De Legal Agent ondersteunt onder meer bij het analyseren van contracten, het voorstellen van wijzigingen en het signaleren van afwijkingen ten opzichte van interne standaarden. Daarmee richt Microsoft zich nadrukkelijk op een sector waar precisie en betrouwbaarheid cruciaal zijn.

Transparantie en controle centraal

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Legal Agent is transparantie. Eén van de grootste bezwaren tegen AI binnen de juridische sector is immers het gebrek aan inzicht in hoe resultaten tot stand komen.

Microsoft heeft dit aangepakt door niet uitsluitend te vertrouwen op een taalmodel, maar door gebruik te maken van een algoritme dat de onderliggende structuur van Word-documenten analyseert. Hierdoor blijven opmaakelementen zoals tabellen, stijlen en lijsten behouden – iets wat bij juridische documenten essentieel is.

Daarnaast worden alle wijzigingen vastgelegd als ‘tracked changes’, waardoor juristen precies kunnen zien wat er is aangepast en waarom. Ook is het mogelijk om onderscheid te maken tussen eerdere revisies en nieuwe voorstellen, en om wijzigingen direct te herleiden naar de oorspronkelijke contracttekst.

Ondersteuning, geen vervanging

Hoewel de Legal Agent veel tijdrovende werkzaamheden kan automatiseren, blijft de jurist nadrukkelijk eindverantwoordelijk. Alle voorgestelde wijzigingen moeten handmatig worden beoordeeld en goedgekeurd.

De tool is daarmee geen vervanging van juridisch advies, maar een hulpmiddel dat repetitieve taken versnelt en de kwaliteit van documentanalyse kan verhogen. Dit sluit aan bij een bredere trend waarin AI vooral wordt ingezet als assistent, niet als autonome beslisser.

Veilig binnen de Microsoft-omgeving

Op het gebied van privacy en beveiliging draait de Legal Agent volledig binnen de bestaande Microsoft 365-omgeving. Dit betekent dat gevoelige documenten de vertrouwde bedrijfsinfrastructuur niet verlaten – een belangrijk aspect voor organisaties met strenge compliance-eisen.

Beperkte beschikbaarheid

Vooralsnog is de Legal Agent alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, via het zogeheten Frontier-programma. Over een eventuele introductie in Europa heeft Microsoft nog geen concrete informatie gedeeld.

Opvallend is dat een deel van het ontwikkelteam afkomstig is van het voormalige legal AI-bedrijf Robin AI, wat de gespecialiseerde kennis achter deze oplossing mede verklaart.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De introductie van een gespecialiseerde AI-agent binnen Word laat zien hoe snel AI zich ontwikkelt van algemene hulpmiddelen naar diep geïntegreerde, vakgerichte oplossingen. Voor HCC-leden is dit een interessant voorbeeld van hoe software zich aanpast aan specifieke beroepsgroepen.

Ook buiten de juridische sector is deze ontwikkeling relevant. Het principe – AI die niet alleen tekst genereert, maar ook structuur begrijpt en bewerkingen transparant maakt – zal naar verwachting in steeds meer toepassingen terugkomen.

De Legal Agent onderstreept daarmee een bredere trend: AI wordt niet alleen slimmer, maar ook specifieker en beter afgestemd op de praktijk.

(gebaseerd op een eerder verschenen artikel op de site advocatie.nl en voor HCC-lezers aangepast)

(foto gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)