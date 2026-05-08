Google Chrome installeert ongemerkt AI-model van 4 GB op computers

Gebruikers van Google Chrome ontdekken steeds vaker dat er plotseling meerdere gigabytes aan opslagruimte verdwenen zijn. De oorzaak blijkt een lokaal AI-model van Google te zijn: Gemini Nano. Dit model wordt door Chrome automatisch op computers geplaatst, zonder dat gebruikers daar nadrukkelijk melding van krijgen.

De bestanden worden opgeslagen in een map met de naam ‘OptGuideOnDeviceModel’ en bevatten onder meer een groot bestand genaamd ‘weights.bin’. Samen nemen deze bestanden ongeveer 4 GB aan schijfruimte in beslag. Wie denkt de bestanden eenvoudig te kunnen verwijderen, komt bedrogen uit. Chrome downloadt het AI-model namelijk automatisch opnieuw zodra de browser daar aanleiding toe ziet.

Volgens documentatie van Google downloadt Chrome het Gemini Nano-model afhankelijk van de hardware van de gebruiker. Ook toekomstige updates worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Het gaat dus niet om een eenmalige installatie, maar om een doorlopend systeem dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Lokale AI-functies in Chrome

Gemini Nano vormt de basis voor verschillende AI-functies binnen Chrome. Een voorbeeld daarvan is “Help me write”, een functie waarmee de browser teksten kan aanvullen of herschrijven in invoervelden. Daarnaast gebruikt Google het model voor lokale beveiligingsfuncties, zoals het herkennen van online oplichting en verdachte websites.

Opvallend is dat deze analyse volledig lokaal op de computer van de gebruiker plaatsvindt. Dat betekent dat gegevens niet voortdurend naar de servers van Google hoeven te worden gestuurd. Vanuit privacyoogpunt is dat in sommige situaties juist gunstiger dan cloudgebaseerde AI-oplossingen. Tegelijkertijd vraagt lokale AI wel veel meer opslagruimte en rekenkracht van de computer zelf.

Automatisch verwijderen bij ruimtegebrek

Google heeft ingebouwd dat Gemini Nano automatisch wordt verwijderd wanneer een apparaat te weinig vrije opslagruimte heeft. Zodra er later weer voldoende ruimte beschikbaar is, kan Chrome het model opnieuw downloaden. Voor veel moderne systemen zal 4 GB opslag geen groot probleem vormen, maar op oudere laptops, goedkopere systemen of apparaten met beperkte SSD-opslag kan dit wel degelijk merkbaar zijn.

Nog niet actief in Nederland

Voor gebruikers in Nederland en een groot deel van Europa lijkt de impact voorlopig beperkt. De strengere Europese regelgeving rondom AI en privacy zorgt ervoor dat bepaalde Gemini-functies in Chrome hier nog niet beschikbaar zijn. Daardoor wordt Gemini Nano in Europa momenteel minder breed uitgerold dan in andere delen van de wereld.

Dat betekent echter niet dat dit in de toekomst zo blijft. Google werkt voortdurend aan nieuwe AI-functionaliteit binnen Chrome en andere producten. De kans is daarom groot dat lokale AI-modellen de komende jaren steeds vaker standaard onderdeel worden van webbrowsers en besturingssystemen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor de meeste gebruikers zal deze ontwikkeling weinig directe gevolgen hebben. Toch is het goed om te weten dat moderne software steeds vaker automatisch AI-componenten installeert die aanzienlijke opslagruimte gebruiken. Zeker op oudere systemen kan dit leiden tot onverwacht volle schijven of tragere prestaties.

Daarnaast laat deze ontwikkeling zien hoe snel AI-functionaliteit tegenwoordig wordt geïntegreerd in alledaagse software, vaak zonder dat gebruikers zich daar volledig van bewust zijn. Het blijft daarom verstandig om regelmatig te controleren welke software en achtergrondprocessen actief zijn op je computer en hoeveel opslagruimte deze gebruiken.

(foto gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)