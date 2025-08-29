Politie rolt website voor valse identiteitsbewijzen op

De politie heeft samen met de FBI de website VerifTools offline gehaald, een van de grootste platforms ter wereld voor het maken van valse identiteitsbewijzen. Bij een actie in een datacenter in Oude Meer, bij Amsterdam, werden servers in beslag genomen en data veiliggesteld.

Via VerifTools konden gebruikers eenvoudig een pasfoto uploaden, valse persoonsgegevens invoeren en na betaling een afbeelding van een vervalst identiteitsbewijs downloaden. Daarmee konden criminelen de zogenoemde Know Your Customer-controles omzeilen die bedrijven en instanties gebruiken bij verificatie. De site draaide naar schatting een minimale omzet van 1,3 miljoen euro.

Tijdens de inval werden twee fysieke en 21 virtuele servers aangetroffen. De volledige infrastructuur is overgenomen en wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat dit leidt tot arrestaties van zowel gebruikers als de beheerder van het platform.

Het onderzoek begon bij het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten en werd later voortgezet door het Cybercrime Team Rotterdam. Ook de FBI en de politie in Wales stuitten tijdens afzonderlijke onderzoeken op het platform. Zo speelde de website een rol bij zaken als huurfraude en bankhelpdeskfraude.

Naast georganiseerde criminelen maakten ook jongeren gebruik van de dienst, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot clubs of evenementen. De politie waarschuwt dat dit kan leiden tot een strafblad met grote gevolgen voor de toekomst. Vervalsing van identiteitsbewijzen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar.

Bedrijven en instanties krijgen het advies alert te blijven en naast ID-foto’s ook aanvullende verificatiemethoden toe te passen, zoals korte video’s of documentauthenticatie, om fraude te voorkomen.