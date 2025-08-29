Nederlandse providers doelwit van Salt Typhoon

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten MIVD en AIVD waarschuwen dat ook Nederland doelwit is geweest van de wereldwijde cyberspionagecampagne van de Chinese hackorganisatie Salt Typhoon. Eerder aan het licht gekomen in de Verenigde Staten, heeft deze grootschalige campagne ook routers bij Nederlandse internet- en hostingproviders geraakt. Dit blijkt uit gezamenlijke waarschuwingen en eigen onderzoek van de inlichtingendiensten.

Hoewel de kleinere Nederlandse providers vermoedelijk niet op dezelfde schaal zijn aangevallen als hun Amerikaanse tegenhangers, bevestigen MIVD en AIVD dat doelwitten in Nederland zijn waargenomen. De hackers wisten via kwetsbaarheden toegang te verkrijgen tot routers, maar zijn, voor zover nu bekend, niet doorgedrongen in interne netwerken.

De MIVD, AIVD en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben ondertussen dreigingsinformatie gedeeld met de getroffen partijen en andere relevante organisaties. Dit past in een bredere inspanning om de steeds geavanceerder wordende Chinese cyberdreiging het hoofd te bieden. De diensten benadrukken dat voortdurende inspanning en aandacht cruciaal zijn om cyberoperaties tijdig te detecteren en te ondervangen. Daarmee kunnen de risico’s weliswaar beperkt worden, maar nooit volledig worden uitgesloten.