OpenAI lanceert Patch the Planet: AI moet open-source software veiliger maken

Open-source software vormt de basis van een groot deel van de digitale wereld. Besturingssystemen, webbrowsers, cloudplatforms, netwerkapparatuur en talloze apps maken gebruik van open-source componenten. Maar juist omdat veel van deze projecten worden onderhouden door relatief kleine teams of zelfs vrijwilligers, is het niet altijd eenvoudig om beveiligingslekken snel op te sporen en te verhelpen.

OpenAI wil daar verandering in brengen met Patch the Planet, een nieuw initiatief dat kunstmatige intelligentie inzet om ontwikkelaars van open-source software te helpen bij het vinden, controleren en verhelpen van beveiligingslekken. Het programma maakt deel uit van OpenAI's bredere Daybreak-cybersecurityprogramma en wordt uitgevoerd in samenwerking met beveiligingsspecialist Trail of Bits en partners als HackerOne en Calif.

AI helpt, de mens beslist

Het bijzondere aan Patch the Planet is dat AI niet zelfstandig beveiligingsupdates verspreidt. In plaats daarvan wordt kunstmatige intelligentie ingezet om kwetsbaarheden sneller op te sporen en mogelijke oplossingen voor te stellen. Vervolgens beoordelen ervaren beveiligingsspecialisten deze bevindingen, ontwikkelen zij samen met de projectbeheerders een oplossing en testen zij de voorgestelde aanpassingen voordat deze worden gepubliceerd.

Volgens OpenAI is dat belangrijk, omdat beheerders van open-source projecten de afgelopen tijd juist werden overspoeld met grote aantallen door AI gegenereerde meldingen van vermeende beveiligingslekken. Veel daarvan bleken onjuist of onvolledig, waardoor vrijwilligers veel tijd kwijt waren aan het beoordelen van meldingen die uiteindelijk geen echt probleem vormden.

Met Patch the Planet wil OpenAI die werkwijze omdraaien. Niet de beheerders moeten alle AI-meldingen beoordelen, maar deskundigen doen eerst een grondige controle. Alleen goed onderbouwde en geteste oplossingen worden vervolgens aangeboden aan de ontwikkelaars.

Kritieke open-source projecten

De eerste deelnemers aan het programma zijn projecten die wereldwijd door miljoenen systemen worden gebruikt. Daarbij gaat het onder meer om Python, cURL, Go, aiohttp, Sigstore, pyca/cryptography en andere veelgebruikte onderdelen van de software-infrastructuur. Inmiddels nemen al meer dan dertig open-source projecten deel aan het initiatief.

Trail of Bits heeft voor de start van het programma een groot deel van zijn beveiligingsonderzoekers vrijgemaakt om samen met OpenAI kwetsbaarheden op te sporen, patches te ontwikkelen en ontwikkelteams te ondersteunen bij het verbeteren van hun beveiligingsprocessen. Daarbij worden ook AI-hulpmiddelen zoals GPT-5.5-Cyber en Codex Security ingezet.

Honderden kwetsbaarheden gevonden

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Volgens OpenAI en Trail of Bits zijn tijdens de eerste fase al honderden beveiligingsproblemen gevonden en zijn tientallen verbeteringen inmiddels in de betrokken projecten verwerkt. Daarnaast zijn nieuwe werkmethoden ontwikkeld waarmee open-source ontwikkelaars ook in de toekomst sneller beveiligingsproblemen kunnen opsporen en oplossen.

Daarmee verschuift de rol van AI van uitsluitend het ontdekken van kwetsbaarheden naar het daadwerkelijk verbeteren van de veiligheid van software.

AI als bondgenoot van open source

De timing van het initiatief is opvallend. De afgelopen maanden is veel discussie ontstaan over het feit dat steeds krachtigere AI-modellen kwetsbaarheden sneller kunnen ontdekken dan ooit tevoren. Dat biedt kansen voor beveiligingsonderzoek, maar kan ook misbruikt worden door cybercriminelen.

Met Patch the Planet wil OpenAI laten zien dat dezelfde technologie ook defensief kan worden ingezet. Door AI te combineren met menselijke expertise moeten beveiligingslekken sneller worden verholpen dan kwaadwillenden ze kunnen misbruiken.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Vrijwel iedere computergebruiker maakt dagelijks gebruik van open-source software, vaak zonder het te weten. Linux, Android, Firefox, LibreOffice, Python en talloze onderdelen van websites, routers, NAS-systemen en slimme apparaten zijn gebaseerd op open-source technologie.

Wanneer in deze software kwetsbaarheden worden ontdekt, kunnen de gevolgen wereldwijd merkbaar zijn. Initiatieven zoals Patch the Planet kunnen eraan bijdragen dat beveiligingslekken sneller worden gevonden én opgelost, waardoor miljoenen gebruikers beter worden beschermd.

Standpunt van HCC

HCC verwelkomt initiatieven die bijdragen aan een veiliger digitaal ecosysteem. Open-source software vormt een onmisbare bouwsteen van internet en van veel digitale producten die dagelijks worden gebruikt. Het ondersteunen van de vaak kleine ontwikkelteams achter deze software is daarom van groot maatschappelijk belang.

Tegelijkertijd laat Patch the Planet zien dat kunstmatige intelligentie niet alleen nieuwe risico's met zich meebrengt, maar ook kan worden ingezet om diezelfde risico's te verkleinen. Daarbij blijft menselijke controle essentieel. AI kan beveiligingsonderzoek aanzienlijk versnellen, maar het beoordelen, testen en vrijgeven van beveiligingsupdates moet altijd in handen blijven van ervaren deskundigen. Daarmee ontstaat een krachtige samenwerking tussen mens en AI, waarbij technologie niet de plaats inneemt van de expert, maar diens werk ondersteunt en versterkt.