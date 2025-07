Onderzoek naar computergestuurde consumentenprijzen in de luchtvaartsector

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) start met een marktonderzoek naar computergestuurde consumentenprijzen in de Nederlandse luchtvaartsector. Het doel van dit marktonderzoek is om beter te begrijpen hoe computergestuurde consumentenprijzen in de praktijk tot stand komen en hoe deze uitwerken voor consumenten.

De ACM ziet dat prijzen voor consumenten in toenemende mate met behulp van data en algoritmes tot stand komen. Het gaat zowel om dynamische prijsstelling (hierbij verandert de prijs bijvoorbeeld op basis van vraag en aanbod, zoals hogere prijzen tijdens het hoogseizoen) als gepersonaliseerde prijsstelling op basis van het profiel van consumenten (bijvoorbeeld studentenkortingen).

Het is bekend dat in de luchtvaarsector, bij het boeken van vliegtickets, al lange tijd sprake is van prijzen die door de tijd sterk fluctueren. Daarnaast is de luchtvaartsector maatschappelijk relevant door de rol van de sector voor recreatief en zakelijk verkeer. De sector heeft een overzichtelijk concurrentieveld, waardoor de ACM voldoende mogelijkheden ziet voor dataverzameling om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

ACM roept bedrijven, (data)wetenschappers, ontwikkelaars, consumenten en andere betrokkenen uit om hun ervaringen of suggesties te delen.