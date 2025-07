Simyo introduceert voordelige buitenlandbundels voor tien populaire bestemmingen buiten de EU

Telecomprovider Simyo heeft speciale buitenlandbundels voor dataverbruik buiten de Europese Unie. Hiermee wil het bedrijf klanten beschermen tegen onverwacht hoge kosten tijdens hun reizen. De nieuwe 'Buitenlandbundels' zijn beschikbaar voor tien populaire bestemmingen, waaronder de Verenigde Staten, Thailand en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Tot nu toe viel mobiel internetgebruik buiten de EU bij Simyo automatisch onder buitenbundelkosten, die snel konden oplopen. Met de introductie van deze nieuwe bundels kunnen klanten ook buiten Europa tegen een vast en voordelig tarief blijven internetten.

De bundels zijn uitsluitend bedoeld voor dataverkeer en bieden geen mogelijkheid om te bellen of sms’en. Elke bundel is 31 dagen geldig of totdat de data op is. Per bestemming zijn er twee verschillende bundels beschikbaar, waarbij het aantal gigabytes per bundel kan verschillen per land.

De buitenlandbundels zijn beschikbaar in de volgende gebieden: Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Egypte, Indonesië, Marokko, Servië, Singapore, Thailand, Turkije, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika. Klanten kunnen de bundels per sms activeren, waarbij de instructies en tarieven per land te vinden zijn op de website van Simyo.

De nieuwe dienst is exclusief beschikbaar voor klanten van Simyo met sim-only of telefoonabonnement.