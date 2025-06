Nooit meer zoeken naar je auto: zo helpt Google Maps je om je parkeerplek te onthouden

Heb je weleens meegemaakt dat je op een drukke parkeerplaats of in een overvolle parkeergarage je auto niet meer kon terugvinden? Je bent niet de enige.

Gelukkig biedt Google Maps een eenvoudige én slimme oplossing waarmee je in één oogopslag kunt zien waar je je auto hebt achtergelaten, en dat zonder eindeloos rond te dwalen.

Met een handige functie binnen de Google Maps-app kun je automatisch je parkeerlocatie opslaan. En het mooiste is: je hoeft er nauwelijks moeite voor te doen. Of je nu haast hebt, in een onbekende stad bent, of gewoon snel wil weten waar je auto staat — met een paar simpele tikken op je scherm raak je nooit meer de weg kwijt naar je voertuig.

Zo stel je eenvoudig je parkeerplek in

Zodra je je auto hebt geparkeerd, open je Google Maps op je smartphone. Je ziet een blauwe stip, die jouw huidige locatie aangeeft. Tik op die stip om het menu te openen. Daar zie je onder andere de optie ‘Als parkeerlocatie instellen’. Tik daarop en Google Maps onthoudt precies waar je nu bent, inclusief de exacte coördinaten van je parkeerplek.

Wanneer je later terugkomt en niet meer precies weet waar je geparkeerd stond, hoef je alleen maar de app opnieuw te openen. Op de kaart zie je dan automatisch een pin staan met het label ‘Parkeerlocatie’. Tik daarop en je ziet direct hoe ver je nog moet lopen en welke route je moet nemen.

Extra handig: je kunt er ook voor kiezen om een tijdherinnering in te stellen. Dit is vooral praktisch als je op een plek staat met een beperkte parkeertijd of parkeermeter. Stel eenvoudig een waarschuwing in, zodat je op tijd terug bent om boetes te voorkomen.

Bonus: voeg foto's of notities toe

Parkeer je vaak in parkeergarages met meerdere verdiepingen of zones die allemaal op elkaar lijken? Dan is er nóg een slimme truc. Na het opslaan van je parkeerlocatie kun je via de Maps-interface een foto toevoegen, bijvoorbeeld van het parkeernummer, een nabijgelegen bord, of een herkenningspunt in de omgeving. Je kunt ook een korte notitie typen, zoals "niveau 3B, naast lift" of "blauwe zone achterin".

Deze toevoegingen maken het veel makkelijker om je exacte plek weer terug te vinden, zelfs in grote garages of op festivalterreinen waar alles op elkaar lijkt.

Niet alleen handig, maar ook geruststellend

Het gebruik van deze functie in Google Maps neemt een hoop stress weg. Geen paniek meer als je na een lange dag winkelen, een vliegreis of een concert je voertuig niet meteen terugziet. De combinatie van gps, route-informatie en optionele notities of foto’s zorgt ervoor dat je zonder zorgen je auto terugvindt, waar je ook bent.

En het werkt wereldwijd, zolang je internetverbinding of gps hebt. Dus ook tijdens vakanties of zakenreizen biedt deze functie uitkomst.

Samenvatting: zo gebruik je Google Maps om je parkeerplek te onthouden

Parkeer je auto en open Google Maps. Tik op de blauwe stip (jouw locatie) en kies ‘Als parkeerlocatie instellen’. Voeg eventueel een foto of notitie toe voor extra duidelijkheid. Open de app later opnieuw om je auto terug te vinden via de pin ‘Parkeerlocatie’. Stel een herinnering in als je parkeertijd beperkt is.

Of je nu snel even een boodschap doet of urenlang onderweg bent, met Google Maps aan je zijde hoef je je nooit meer af te vragen: waar heb ik mijn auto ook alweer neergezet?