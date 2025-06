Windows 11 krijgt hernieuwde Geavanceerde instellingen: meer overzicht, kleine wijzigingen en Git-integratie

Tijdens de jaarlijkse Build-conferentie voor ontwikkelaars heeft Microsoft een reeks vernieuwingen aangekondigd voor Windows 11. Een van de opvallendste veranderingen is de introductie van een herzien instellingenmenu met de naam Geavanceerde instellingen.

Hoewel deze functie grotendeels voortbouwt op bestaande opties, krijgt het instellingenmenu een nieuwe plek, naam en structuur. De wijziging is bedoeld om het beheer van systeemopties overzichtelijker te maken — niet alleen voor ontwikkelaars, maar ook voor meer technisch onderlegde eindgebruikers.

Nieuwe naam, vertrouwde functies

De zogenaamde ‘Geavanceerde instellingen’ zijn in feite een reorganisatie van bestaande functies die voorheen te vinden waren onder het tabblad ‘Voor ontwikkelaars’ in Windows 11. In de vernieuwde indeling komen deze nu terecht binnen het instellingenmenu Systeem, onder de aparte sectie Geavanceerd. Door deze herschikking wordt het instellen van ontwikkelaarsgerichte opties niet alleen logischer gepresenteerd, maar ook iets toegankelijker voor gebruikers die buiten de ontwikkelaarswereld vallen.

Hoewel het merendeel van de instellingen inhoudelijk ongewijzigd blijft, is de visuele en functionele structuur aangepast. Zo is de opvallende banner die gebruikers eerder waarschuwde dat de instellingen ‘uitsluitend bedoeld zijn voor ontwikkelaars’ komen te vervallen. Dit past in Microsofts bredere strategie om geavanceerde functionaliteit beter te integreren in het dagelijks gebruik van Windows, zonder gebruikers te ontmoedigen die net wat dieper willen graven.

Bekende Verkenner-opties blijven, Git-functionaliteit komt erbij

Een belangrijk onderdeel van deze instellingen betreft de configuratie van de Windows Verkenner. Bekende mogelijkheden blijven gewoon beschikbaar. Gebruikers kunnen nog steeds bestandsextensies dwingen zichtbaar te maken, verborgen systeemmappen tonen, volledige paden van bestanden weergeven en lege stations tonen, zoals ongebruikte USB-poorten. Ook het uitvoeren van bestanden als een andere gebruiker via het Startmenu blijft mogelijk.

Nieuw is echter de ondersteuning voor Git-integratie in de Verkenner. Met deze toevoeging kunnen gebruikers zogeheten Git-repositories direct koppelen aan mappen binnen de bestandsverkenner. Dat maakt het mogelijk om broncodeprojecten die worden gehost op bijvoorbeeld GitHub rechtstreeks te beheren vanuit de vertrouwde Windows-omgeving. Via een nieuwe knop, ‘Kies map’, kunnen gebruikers eenvoudig extra Git-mappen aan hun systeem toevoegen. Dit maakt versiebeheer een stuk laagdrempeliger voor ontwikkelaars die Windows als hun primaire besturingssysteem gebruiken.

Verplaatste en verwijderde instellingen

Niet alle instellingen die eerder onder ‘Voor ontwikkelaars’ vielen, blijven in het nieuwe tabblad aanwezig. Microsoft heeft een aantal opties ondergebracht op andere locaties binnen de instellingenapp. Zo zijn instellingen voor ontwikkelaarsmodus, Windows Terminal, PowerShell en de Dev Drive-functionaliteit verplaatst naar meer gespecialiseerde secties. Daarmee probeert Microsoft duidelijker onderscheid te maken tussen basisinstellingen voor gevorderde gebruikers en meer nichefunctionaliteit voor hardcore developers.

Deze herschikking is onderdeel van Microsofts poging om het instellingenmenu te moderniseren, overzichtelijker te maken en tegelijkertijd krachtiger te houden voor wie er echt mee aan de slag wil.

Toekomst: open source en updates via Microsoft Store

Wat vooral opvalt, is dat Microsoft de nieuwe Geavanceerde instellingen via de Microsoft Store zal bijwerken, in plaats van alleen via Windows-updates. Dat biedt meer flexibiliteit en snellere uitrol van verbeteringen. Bovendien heeft Microsoft aangekondigd dat de onderliggende broncode van deze instellingen open source is gemaakt en beschikbaar is op GitHub. Daarmee nodigt het bedrijf ontwikkelaars en hobbyisten uit om mee te kijken, feedback te geven of zelfs bij te dragen aan toekomstige verbeteringen.

Of er op termijn nog meer instellingen aan het tabblad Geavanceerd worden toegevoegd, is nog niet bevestigd. Maar gezien de open aanpak lijkt het waarschijnlijk dat gebruikers de komende tijd meer maatwerkopties mogen verwachten.