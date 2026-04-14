macOS Tahoe 26.4.1 beschikbaar: kleine update, belangrijke verbeteringen

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor de Mac: macOS Tahoe 26.4.1. Het gaat om een relatief kleine tussentijdse update zonder nieuwe functies, maar met wel een aantal belangrijke verbeteringen op het gebied van stabiliteit en betrouwbaarheid.

Oplossing voor wifi-problemen

Een van de belangrijkste aanpassingen in deze update is de oplossing voor een specifiek wifi-probleem op recente Macs met een M5-chip. Gebruikers van onder andere de MacBook Air en MacBook Pro konden in sommige gevallen geen verbinding maken met beveiligde bedrijfsnetwerken (zogenoemde 802.1X-netwerken), vooral wanneer er contentfilters actief waren.

Dit probleem deed zich met name voor in omgevingen zoals bedrijven en onderwijsinstellingen. Met macOS Tahoe 26.4.1 heeft Apple dit nu verholpen, waardoor deze Macs weer probleemloos verbinding kunnen maken met dergelijke netwerken.

Betere synchronisatie via iCloud

Daarnaast bevat de update naar verwachting ook een belangrijke bugfix voor iCloud. Eerder werd al in iOS 26.4.1 een probleem opgelost waarbij gegevens niet altijd correct werden gesynchroniseerd tussen apparaten via CloudKit.

Diezelfde verbetering lijkt nu ook in macOS te zijn doorgevoerd. Dat betekent dat bestanden, foto’s en andere gegevens weer betrouwbaarder worden bijgewerkt tussen je Mac, iPhone en iPad.

Geen nieuwe functies, wel aanbevolen

Hoewel deze update geen zichtbare nieuwe functies toevoegt, is installatie wel aan te raden. Juist dit soort onderhoudsupdates zorgen ervoor dat je systeem stabiel blijft en problemen worden voorkomen of opgelost.

Zo installeer je de update

Het installeren van macOS Tahoe 26.4.1 is eenvoudig en verloopt via de standaardinstellingen van je Mac:

- Open Systeeminstellingen

- Ga naar Algemeen > Software-update

- Je Mac zoekt automatisch naar updates

- Klik op Download en installeer



Je kunt hier ook instellen dat updates automatisch worden gecontroleerd en geïnstalleerd, zodat je altijd bijblijft.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden is dit een typisch voorbeeld van een update die je niet direct “ziet”, maar die wél belangrijk is. Zeker als je gebruikmaakt van wifi-netwerken op werk of in openbare omgevingen, of als je meerdere Apple-apparaten gebruikt, kan deze update merkbare verbeteringen opleveren.

Ons advies: stel updates niet te lang uit en zorg dat je Mac up-to-date blijft. Daarmee voorkom je niet alleen storingen, maar blijf je ook beter beschermd tegen beveiligingsproblemen.



Kortom: macOS Tahoe 26.4.1 is misschien geen spectaculaire update, maar wel een belangrijke stap voor een stabiele en betrouwbare Mac-ervaring.