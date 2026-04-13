Wat gratis migratie van je nieuwe host echt betekent en waarom overstappen altijd pijn doet

Het klinkt als een zorgeloze overstap: je klikt, je tekent en je website plus e-mail staan vanzelf netjes bij de nieuwe provider. In de hostingmarkt is het een van de meest gebruikte lokkers. Alleen, migratie is zelden een nette verhuizing met een sleuteloverdracht. Het is eerder een periode waarin twee werelden naast elkaar bestaan en waarin kleine details grote impact kunnen hebben.

Wat hostingproviders met gratis migratie bedoelen, is meestal heel beperkt: ze kopiëren je bestanden en database naar een nieuwe server. Of alles daarna identiek werkt is niet gegarandeerd. En precies daar ontstaan de pijnpunten.

H2 DNS-propagatie: je site bestaat tijdelijk op twee plekken tegelijk

Na een domeinverhuizing of DNS-wijziging duurt het doorgaans 24 tot 72 uur voordat alle providers wereldwijd de nieuwe route kennen. In die periode komen sommige bezoekers op de oude site uit, anderen op de nieuwe. Dat klinkt onschuldig, maar het kan echt schade veroorzaken:

Dubbele bestellingen of betalingen

Verloren sessies in winkelwagentjes en accounts

Verschillende content als je in de tussentijd updates doet

E-mailmigratie: je kunt mail kwijtraken zonder dat je het doorhebt

E-mail is vaak de echte valkuil. Berichten die binnenkomen tijdens een migratie kunnen wegvallen als mailboxen niet synchroon lopen of als MX-records net te vroeg wisselen. En bij grote mailboxen wordt het pas echt traag: IMAP-migraties van 10+ GB kunnen uren duren, zeker als er veel mappen en bijlagen zijn. Het resultaat is frustrerend, omdat klanten mailen en jij niets ziet.

SSL verhuist niet mee en verhoogt de kans op beveiligingswaarschuwingen

SSL-certificaten verhuizen niet automatisch met je website. Op de nieuwe omgeving moet vaak een nieuw certificaat worden aangevraagd en correct geïnstalleerd. Als dat niet goed gaat, krijgen bezoekers een browserwaarschuwing of laadt je site deels via http en deels via https. Dat is slecht voor vertrouwen, conversie en soms zelfs voor je rankings.

Database-encoding: de stille sloper van speciale tekens

Veel ondernemers merken het pas na de migratie: teksten zien er ineens vreemd uit. Dat heeft vaak te maken met database encoding. MySQL-tabellen die in latin1 staan, kunnen bij export/import naar utf8 problemen geven. Speciale tekens kunnen verdwijnen of veranderen in vraagtekens.

Proprietary caching-lagen: je site voelt ineens anders

Bij managed WordPress-hosters zoals WP Engine, Kinsta of Cloudways draait performance vaak op hun eigen caching-lagen. Die instellingen migreren niet mee. Na een verhuizing kan je site dus ineens anders reageren: pagina’s lijken trager, bepaalde plugins gedragen zich anders of je verliest fijn afgestelde cachingregels die je site juist stabiel hielden. Het probleem: veel van dit soort performance-afspraken zitten in de hostinglaag, niet in je WordPress-installatie. Wat niet in je site zit, kun je ook niet meenemen.

De beste migratie is de migratie die je voorkom

Hoe beter je je eerste hostingkeuze doet, hoe kleiner de kans dat je later überhaupt moet migreren. Kijk niet alleen naar de instapprijs of de belofte van gratis migratie, maar naar support en hoe transparant een provider is over migratie. En als je tóch overstapt, kies dan een partij die migratie behandelt als proces. Antagonist is een voorbeeld van een provider die migratiebegeleiding expliciet meeneemt, zodat de kans kleiner wordt dat de overstap je duurder komt te staan dan je had gepland.